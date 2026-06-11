Torcedores do EXTRA definem a escalação ideal do Brasil para a Copa de 2026

Enquanto Ancelotti decide o time titular, leitores escolhem Vini Jr, Bruno Guimarães e Alisson como pilares da Seleção Brasileira para a estreia contra o Marrocos.

A expectativa para o início da Copa do Mundo de 2026 atingiu seu ápice com a realização da partida de abertura entre México e África do Sul.

Para os torcedores brasileiros, a ansiedade é redobrada, especialmente com a proximidade da estreia da Seleção Brasileira contra a equipe do Marrocos, marcada para o próximo sábado. Enquanto o técnico Carlo Ancelotti mantém o mistério sobre a escalação oficial, preferindo analisar cada detalhe tático nos treinamentos finais para definir quem terá a responsabilidade de iniciar a competição, os leitores do portal EXTRA decidiram tomar a iniciativa e montar o que consideram ser a equipe ideal para buscar a glória máxima do futebol mundial.

No setor ofensivo, a vontade do público foi clara e expressiva. O trio composto por Vini Jr., Endrick e Raphinha conquistou a maioria absoluta dos votos, alcançando a marca de 35,67%. A escolha reflete a confiança total na velocidade e na capacidade de drible de Vini Jr., que se consolidou como a principal estrela do ataque, somada ao instinto goleador da jovem promessa Endrick e à versatilidade tática de Raphinha.

Curiosamente, Vini Jr. foi a única constante entre as opções mais votadas, aparecendo também na segunda escolha dos torcedores, que, com 14,04%, sugeriram a entrada de nomes como Igor Thiago e Rayan. Essa divergência mostra que, embora haja um consenso sobre a base do ataque, ainda existe espaço para a experimentação de novos talentos que podem surpreender o adversário com características distintas de jogo e vigor físico.

A disputa pelas vagas no meio-campo foi significativamente mais acirrada, revelando que a torcida está dividida sobre a melhor forma de organizar a transição entre a defesa e o ataque. Com uma diferença mínima de menos de 3% entre as opções, o trio formado por Lucas Paquetá, Fabinho e Bruno Guimarães saiu na frente, recebendo 25,32% da preferência popular.

Bruno Guimarães, inclusive, destacou-se como um dos jogadores mais queridos e confiáveis da atual safra, figurando nos três trios mais votados da pesquisa. A alternativa preterida, que contava com a experiência de Casemiro e a polivalência de Danilo Santos, mostra que muitos torcedores ainda prezam por uma marcação mais rígida e defensiva no centro do gramado, enquanto a maioria optou por um jogo mais fluido, dinâmico e com maior capacidade de criação.

Quando o assunto é a retaguarda, a segurança parece ser a prioridade absoluta dos leitores. A formação vencedora, com 26,77% dos votos, escalou Alisson no gol, acompanhado por Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos na linha defensiva. Essa escolha prioriza a experiência de jogadores que já conhecem a pressão esmagadora de Copas do Mundo, como Marquinhos e Danilo, aliando-a à força física e à qualidade na saída de bola de Gabriel Magalhães.

O segundo quarteto mais votado ficou com 17,86%, indicando que, embora haja discussões sobre quem deve ocupar as laterais, a espinha dorsal da defesa brasileira é vista com otimismo pela maioria da população. A estabilidade defensiva é considerada fundamental para que os atacantes tenham a liberdade necessária para criar jogadas e finalizar. Para além das escolhas individuais, o clima geral em torno da Seleção Brasileira é de uma mistura de esperança e ceticismo.

Pesquisas recentes, como as realizadas pela Quaest, apontam que a região Nordeste é a que mais acredita na conquista do hexacampeonato, enquanto o Sul demonstra maior descrença. Essa polaridade de sentimentos reflete a complexidade do momento vivido pelo futebol nacional, onde a aprovação ao trabalho de Carlo Ancelotti é alta, mas a dúvida sobre a capacidade de superação em torneios curtos permanece.

A convocação de Neymar também continua sendo um ponto central de debate, com grande parte dos brasileiros defendendo a presença do craque para liderar o grupo. Resta agora saber se a visão técnica do treinador irá convergir com a vontade popular ou se Ancelotti surpreenderá o mundo com uma estratégia alternativa na estreia contra o Marrocos





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