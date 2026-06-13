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Torcedores brasileiros demonstram confiança na estreia da seleção contra Marrocos nos EUA

Esportes News

Torcedores brasileiros demonstram confiança na estreia da seleção contra Marrocos nos EUA
Seleção BrasileiraCopa Do MundoHexacampeonato
📆6/13/2026 9:16 PM
📰jornalodia
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A seleção brasileira inicia sua trajetória na Copa do Mundo de 2026 com a esperança de encerrar um jejum de 24 anos sem o título. Torcedores se reuniram no Rio de Janeiro para acompanhar a estreia contra o Marrocos e manifestaram confiança, discutindo a convocação de Neymar e as apostas em novos talentos como Endrick, Rayan e o zagueiro Ibañez.

O pontapé inicial da campanha rumo ao hexacampeonato mundial foi dado pela seleção brasileira neste sábado (13), em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A ausência de um título nos últimos 24 anos iguala o maior jejum da história do Brasil e, mais uma vez, a Copa do Mundo pode ter fim na Terra do Tio Sam.

No Rio de Janeiro, torcedores se reuniram na Casa CazéTV, no Armazém 3 do Píer Mauá, e expressaram otimismo para a partida de estreia contra o Marrocos. Convocados sob a desconfiança de parte da torcida, a seleção chega sob os olhares de todos, especialmente após um ciclo conturbado com quatro treinadores diferentes. A chegada do italiano Carlo Ancelotti reacendeu a esperança pelo hexa e foi amplamente aprovada pelos presentes

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jornalodia /  🏆 9. in BR

Seleção Brasileira Copa Do Mundo Hexacampeonato Estreia Marrocos Ney Mar Ancelloti Torcedores

 

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