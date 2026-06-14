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Torcedor ferido é socorrido em empate Brasil x Marrocos na Copa 2026

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Torcedor ferido é socorrido em empate Brasil x Marrocos na Copa 2026
BrasilMarrocosCopa Do Mundo 2026
📆6/14/2026 12:37 AM
📰JornalOGlobo
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Um torcedor ferido foi socorrido na arquibancada do MetLife Stadium, em Nova Jersey, durante o empate de 1 a 1 entre Brasil e Marrocos na Copa do Mundo 2026.

Um torcedor ferido foi socorrido na arquibancada do MetLife Stadium, em Nova Jersey, durante o empate de 1 a 1 entre Brasil e Marrocos na Copa do Mundo 2026.

O homem sangrava no chão e foi inicialmente socorrido por outras pessoas ao redor. Não há informações sobre o motivo dos ferimentos. A partida foi disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos EUA, e recebeu público de 80.663 pessoas. O empate em 1 a 1 entre Brasil e Marrocos mostrou que ambas as equipes precisarão evoluir em alguns pontos durante a competição para se firmarem na briga pelo título.

O técnico brasileiro, Ancelotti, e o jogador Igor Thiago admitem ansiedade em estreia da seleção brasileira. O empate em 1 a 1 entre Brasil e Marrocos foi o único confronto da fase de grupos da Copa do Mundo entre dois times que ocupam o top-10 do ranking da Fifa. O Brasil sai atrás, melhora após o intervalo e evita a derrota contra Marrocos, mas a atuação mantém questionamentos sobre o trabalho de Ancelotti e o desempenho defensivo da equipe.

A ferramenta do GLOBO, chamada Irineu, estreou em Brasil x Marrocos e permite que os leitores avaliem, logo após a partida, a atuação de cada jogador da seleção com um veredito simples

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Brasil Marrocos Copa Do Mundo 2026 Torcedor Ferido Ancelotti

 

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