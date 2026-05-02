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Tony Ramos: Aposentado das Redes, Crítico da IA e Protagonista da Esperança em 'Horizontes Possíveis'

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Tony Ramos: Aposentado das Redes, Crítico da IA e Protagonista da Esperança em 'Horizontes Possíveis'
Tony RamosNovelaRedes Sociais
📆5/2/2026 6:47 AM
📰bbcbrasil
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Em entrevista à BBC News Brasil, Tony Ramos fala sobre sua ausência nas redes sociais, a utilização indevida de sua imagem por inteligência artificial, sua participação na nova novela das nove e sua visão sobre temas como política e mudança climática.

Antônio de Carvalho Barbosa, conhecido artisticamente como Tony Ramos , é um dos nomes mais emblemáticos da televisão brasileira, com uma carreira que se estende por 62 anos, quase 50 deles dedicados à TV Globo.

Ao contrário de muitos artistas contemporâneos, Tony se mantém distante das redes sociais, criticando o ambiente que, segundo ele, foi sequestrado por 'aproveitadores e criadores de notícias falsas'. Ele prefere a leitura dos jornais impressos como fonte de informação e dedica-se intensamente aos seus trabalhos nos estúdios da Globo.

Recentemente, o ator se viu envolvido em uma situação delicada: sua imagem foi utilizada indevidamente, através de inteligência artificial, para promover um medicamento, o que o levou a questionar a responsabilidade das plataformas digitais.

'Os donos dessas ferramentas deveriam pensar: esse político realmente falou isso? Mas será que vão ter essa preocupação?

', pondera. Tony ressalta que não se envolve em debates políticos partidários, preferindo manter sua liberdade de consciência e não influenciar o voto de ninguém. Atualmente, ele estrela a novela 'Horizontes Possíveis', escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, onde interpreta Otoniel, um homem idoso que busca manter seus sonhos vivos. A trama da novela aborda temas relevantes como as consequências de desastres naturais, representados por uma enchente devastadora, e a resiliência humana diante das adversidades.

Tony descreve a enchente retratada na novela como algo impressionante, envolvendo uma grande equipe e efeitos visuais complexos. O personagem de Tony, após perder tudo na enchente, busca um novo emprego em uma floricultura, simbolizando a esperança e a capacidade de recomeçar. Em entrevista à BBC News Brasil, Tony compartilhou sua visão sobre a importância de abordar temas atuais nas novelas, como a mudança climática, e expressou seu otimismo em relação ao futuro, apesar dos desafios.

Ele também aproveitou a oportunidade para tranquilizar seus fãs, após ter sido internado em uma UTI devido a um sangramento intracraniano, afirmando estar 'excelente' e com planos de continuar trabalhando enquanto sua saúde permitir. Tony enfatiza que sua decisão de não participar das redes sociais é uma escolha consciente, motivada pela preocupação com a disseminação de notícias falsas e a exposição excessiva. Ele valoriza a liberdade e a democracia, e acredita que cada indivíduo deve votar com sua própria consciência.

O ator também compartilha sua experiência com o uso indevido de sua imagem por meio de inteligência artificial, reforçando a necessidade de regulamentação e ética por parte dos provedores de plataformas digitais. Ele esclarece que não faz propaganda de medicamentos, bebidas alcoólicas ou jogos, e que a utilização de sua imagem em anúncios falsos é uma prática que ele repudia

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Tony Ramos Novela Redes Sociais Inteligência Artificial Política

 

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