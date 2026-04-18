Toni Nadal avalia João Fonseca: "Faltam coisas essenciais", mas vê grande jogador

Tio e ex-treinador de Rafael Nadal, Toni Nadal, minimiza o status de "fora de série" do jovem tenista brasileiro João Fonseca, apesar de seu bom momento. O experiente espanhol destaca a necessidade de desenvolvimento de aspectos cruciais no jogo do carioca, mas reconhece seu potencial como um grande atleta.

O renomado Toni Nadal , tio e ex-treinador de Rafael Nadal , expressou uma visão cautelosa sobre o progresso do jovem tenista brasileiro João Fonseca . Apesar de Fonseca, aos 20 anos, demonstrar uma clara evolução em sua carreira e receber elogios de diversos colegas de profissão, Toni Nadal não o classifica como um atleta fora de série no momento.

Em entrevista concedida ao jornal espanhol Mundo Deportivo, o experiente treinador apontou que o carioca ainda necessita desenvolver 'coisas essenciais' em seu jogo e, consequentemente, não o enxerga em um patamar comparável ao de Carlos Alcaraz, o espanhol de 22 anos que ostenta a segunda posição no ranking mundial.

Toni Nadal recordou suas experiências passadas com outros grandes nomes do tênis para fundamentar sua opinião, citando que, ao observar pela primeira vez Novak Djokovic, teve a certeza de que ele se tornaria o número 1 do mundo. Da mesma forma, ao treinar Juan Martín del Potro quando este tinha apenas 18 anos, percebeu rapidamente que o argentino chegaria ao Top 10. Ele também confessou ter sabido que Rafael Nadal superaria Roger Federer.

No entanto, ao analisar Fonseca e o tcheco Jakub Mensik, não vislumbrou esse mesmo nível de excepcionalidade. 'Faltam coisas essenciais a Fonseca para que seja tão bom. É um grande jogador, mas não o vejo tão acima', declarou o tio de Nadal, ressaltando que, embora Fonseca seja um jogador talentoso, ele ainda não demonstra o mesmo potencial de superestrela que ele identificou em outros ícones do esporte em seus primórdios.

A avaliação de Toni Nadal contrasta com o momento ascendente de João Fonseca, que tem conquistado resultados expressivos. Recentemente, o brasileiro alcançou as quartas de final do ATP 500 de Munique, após uma vitória sobre o francês Adrian Mannarino. Este resultado se soma a uma trajetória notável que inclui a conquista do seu primeiro título de ATP 500 em 2025, na Basileia, onde se tornou o primeiro brasileiro a levantar um troféu desta categoria, vencendo Alejandro Davidovich Fokina na final.

Meses antes desse feito, Fonseca também celebrou a vitória no ATP 250 de Buenos Aires, superando o argentino Francisco Cerundolo em uma emocionante final. A estreia de João Fonseca em Grand Slams ocorreu há apenas um ano, no Australian Open, onde surpreendeu ao derrotar o então Top 10 russo Andrey Rublev. Atualmente posicionado como número 35 do ranking mundial, Fonseca demonstra um crescimento consistente.

Após sua eliminação em Munique para Ben Shelton, o foco do jovem tenista se volta agora para o Masters 1000 de Madri, que se inicia em 22 de abril. Sua participação neste prestigiado torneio se torna ainda mais relevante com as desistências de dois dos maiores nomes do tênis mundial: Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Essa ausência abriu espaço para que Fonseca entre como cabeça de chave, uma oportunidade valiosa para testar suas habilidades contra outros grandes competidores e consolidar sua posição no circuito profissional.

A perspectiva de Toni Nadal, embora crítica, pode servir como um estímulo para que João Fonseca continue a aprimorar seu jogo e a buscar a excelência, com o objetivo de provar que seu talento transcende as expectativas e o posiciona como um futuro protagonista no cenário do tênis mundial. A jornada do jovem brasileiro é acompanhada de perto, com a expectativa de que ele possa alcançar feitos ainda maiores e silenciar as dúvidas sobre seu potencial 'fora de série'.

A sua ascensão é um testemunho da força e do talento emergente do tênis brasileiro, que busca consolidar sua presença entre os melhores do mundo, com Fonseca sendo uma das principais apostas para o futuro.





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