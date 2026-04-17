Tommy Robredo: O Timoneiro que Transforma o Godó num Oásis de Bem-Estar para os Tenistas

Tommy Robredo, ex-top 5 mundial e agora diretor do Godó, partilha os desafios e satisfações de gerir um torneio que prioriza o bem-estar dos jogadores, adaptando-se a imprevistos como a baixa de Alcaraz e otimizando o calendário para criar uma experiência única.

Tommy Robredo , com os seus 43 anos, mostra uma dedicação notável à organização do torneio. Nas primeiras horas da manhã, o orvalho matinal humedece o mobiliário de vime, e Tommy leva mais de cinco minutos a encontrar um assento seco para conversar com generosidade.

O catalão, que se retirou há quatro anos nas areias do centenário Reial Club de Tennis Barcelona, dirige agora um torneio que se transformou num oásis de felicidade, descrito como 'boutique' pelo seu antecessor, David Ferrer. Tommy prolonga essa descrição, afirmando que 'queremos que o jogador se sinta como em casa'.

Ele, um competidor cerebral que chegou a ser o quinto classificado mundial, é uma testemunha direta da evolução do ténis, tanto no jogo como no modelo de negócio, e na figura dos tenistas. Uma pergunta inevitável surge: 'É um desapontamento a partida repentina de Alcaraz, não é?'

Tommy responde com pesar: 'É um infortúnio para todos, mas sobretudo para ele, porque, no final, vinha com toda a decisão de fazer um bom torneio aqui e tentar recuperar o número um. Ele adora jogar em Barcelona. Confiávamos que fosse apenas uma má contratura e que ele pudesse recuperar um pouco no dia seguinte, mas não foi possível'.

Do ponto de vista organizativo, a reação é de adaptação e planeamento. 'Por nossa parte, o que temos de fazer é tentar ter um bom plano de jogadores, o mais abrangente possível; estar bem servidos caso aconteçam coisas deste tipo e cuidar dos tenistas. Temos muito bons jogadores... Mas sim, logicamente é uma pena muito grande. Fazemos um grande esforço para ter os melhores e é uma chatice, mas há uma série de coisas que não podemos controlar. Por exemplo, se hoje de repente começar a chover, eu não tenho o poder de limpar o céu... Temos de lidar com este tipo de coisas, os infortúnios que não estão nas nossas mãos.'

Quando questionado sobre até que ponto o sistema atual vela pela saúde dos tenistas, Tommy explica: 'Os jogadores têm de jogar uma série de Masters 1000 e de 500, e depois os Grand Slams. Mas quando digo que têm, se um não quer, não joga. Os jogadores amam este desporto, mas se não se sentirem bem, podem descartar uma semana e jogar noutra altura. Um tenista pode chegar a jogar cerca de 18 torneios por ano, o que não é uma barbaridade; eu fazia uns 26, embora também seja verdade que não chegava tão longe como Alcaraz e companhia. De qualquer forma, Carlos pode escolher e decidiu jogar aqui, e nós agradecemos-lhe imensamente'.

Sobre a encadeação de cinco torneios de terra batida e a duração de Madrid e Roma, Tommy considera que o calendário é 'bastante bom' para o Godó. 'Madrid está a menos de três horas de comboio e antes de competir lá têm alguns dias de descanso. Ponhamos que Carlos jogasse na Caja Mágica no sábado; se acontecesse de ele ganhar aqui, teria um par de dias livres e depois margem para treinar lá. Anteriormente, muitas vezes um torneio começava numa segunda-feira e chegavas um domingo, porque há tenistas que valorizam passar mais tempo em casa. Isto depende muito de cada um, é muito pessoal; em função de como corre a temporada... Por vezes acontecem coisas pontuais que não se podem controlar; há equívocos, mas o facto de não jogares na semana anterior não garante que não te vais lesionar'.

Tommy não vê os desafios como 'fogo a apagar', mas sim como 'gajes del oficio' (parte do trabalho). O verdadeiro 'fogo' seria um jogador não querer voltar no ano seguinte por não se sentir confortável. Ele descreve-se como 'intervencionista' no bom sentido, atento aos detalhes. 'Fui jogador, fui aos torneios e vi coisas que me encantaram e outras que teria feito de forma diferente. Trata-se de dar o melhor serviço. Tento observar todos os detalhes e melhorar aquilo que pode ser melhorado, ou que eu assim o considero. Como diretor, não posso sentar-me no meu gabinete para fazer o horário e pronto, mas ao mesmo tempo também não posso controlar tudo. Temos uma equipa fantástica e, entre todos, tentamos que a experiência seja a melhor possível'.

Ao comparar a competição com a gestão, Tommy afirma que são experiências distintas. 'Quando se tem 18 anos, não se pensa em nada, mas à medida que se cresce, vão surgindo outras preocupações. Quando tens 18, se o fisioterapeuta te diz para fazeres dez flexões, tu fazes, mas quando já tens 25, dizes: ‘ok, bom, mas só dez porque tenho dores…’. Para o bem ou para o mal, é assim. Digo sempre que se tu deres o máximo, não te podes reprovar nada. Eu venho uma hora e meia antes todos os dias e tento olhar para tudo. Há sempre um grau de melhoria.





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