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TokenNation 2024 Debate o Futuro do Sistema Financeiro com Blockchain e Inteligência Artificial

Tecnologia / Finanças News

TokenNation 2024 Debate o Futuro do Sistema Financeiro com Blockchain e Inteligência Artificial
BlockchainTokenizaçãoInteligência Artificial
📆5/27/2026 12:45 PM
📰exame
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Evento em São Paulo discute tokenização, stablecoins e regulamentação, reunindo principais players do mercado.

São Paulo recebe, nos dias 1 e 2 de junho, uma nova edição do TokenNation, encontro voltado a debates sobre inteligência artificial, tokenização , blockchain e infraestrutura financeira digital.

O evento ocorre em meio ao avanço das discussões sobre ativos digitais no sistema financeiro brasileiro e à ampliação do interesse institucional por aplicações ligadas à tokenização e automação financeira. Nos últimos meses, bancos, fintechs e empresas de tecnologia passaram a intensificar projetos relacionados a ativos tokenizados, stablecoins e integração de sistemas baseados em blockchain.

O movimento ocorre paralelamente ao avanço das discussões regulatórias envolvendo ativos digitais no Brasil, incluindo iniciativas ligadas à tokenização e às regras para prestadores de serviços de ativos virtuais. A programação do encontro prevê painéis sobre tokenização de ativos reais, pagamentos digitais, inteligência artificial aplicada ao setor financeiro e infraestrutura blockchain. O debate também deve abordar temas ligados à compliance, governança, interoperabilidade entre sistemas financeiros e automação operacional.

Entre as empresas e instituições confirmadas estão Visa, Banco Inter, B3, Itaú Unibanco, Bradesco, Binance, Coinbase, Ripple, Circle, Chainlink, Solana, Polygon Labs, Tether, Mercado Bitcoin, IBM, Google Cloud, AWS, Oracle, Deloitte, Fireblocks, Hashdex e OKX. Segundo Marco Antonio Affonseca, o mercado vive uma fase de maior aproximação entre instituições tradicionais e empresas ligadas à economia digital. As empresas agora discutem estratégia, eficiência operacional, infraestrutura financeira e novos modelos de receita baseados em ativos digitais e IA, afirmou.

Parte das discussões deve se concentrar no avanço da tokenização dentro do mercado financeiro tradicional. O tema ganhou espaço após o crescimento das emissões de ativos digitais lastreados em recebíveis, crédito privado e instrumentos financeiros tokenizados no Brasil. Especialistas do setor avaliam que o interesse institucional ocorre em um momento de busca por maior eficiência operacional e redução de custos em processos financeiros.

Ao mesmo tempo, analistas apontam que o mercado ainda enfrenta desafios relacionados à interoperabilidade, segurança jurídica e padronização regulatória. Além das discussões voltadas ao setor financeiro, o encontro também prevê atividades ligadas à economia criativa, cultura digital e formação de profissionais para o mercado de tecnologia. Outro ponto central do evento será o debate sobre o papel das stablecoins no ecossistema financeiro brasileiro.

Executivos do setor afirmam que a ausência de uma moeda digital funcional emitida pelo Banco Central pode acelerar o uso de stablecoins na liquidação de mercados tokenizados no Brasil. O tema ganha relevância diante dos recentes movimentos regulatórios e da crescente adoção de criptomoedas por investidores institucionais. Paralelamente, os organizadores destacam a importância de workshops e hackathons que ocorrerão simultaneamente, com foco no desenvolvimento de soluções baseadas em blockchain e IA.

Essas atividades visam capacitar profissionais e estimular a inovação em setores como finanças, logística e saúde. O evento também contará com uma exposição de arte digital, conectando o universo criativo às tecnologias descentralizadas. O TokenNation 2024 chega em um momento crucial para o mercado de ativos digitais no Brasil. A expectativa é de que as discussões contribuam para o amadurecimento do arcabouço regulatório e para a definição de padrões técnicos que permitam maior integração entre sistemas financeiros tradicionais e descentralizados.

Com a participação de grandes players globais e locais, o encontro promete ser um termômetro para as tendências que devem moldar o futuro das finanças digitais. Além disso, a ênfase em educação e cultura digital reforça a necessidade de preparar a sociedade para as transformações tecnológicas em curso. Em suma, o evento não apenas discute o presente, mas planta as sementes para o ecossistema financeiro do amanhã

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