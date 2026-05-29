Tofu na mesa: receitas criativas e nutritivas para um almoço vegano equilibrado

Descubra como preparar tofu de maneiras variadas e saborosas, incluindo enroladinhos de berinjela, molho de manjericão, curry com leite de coco e opções crocantes empanadas, tudo para enriquecer sua dieta vegana.

O tofu, fonte rica em proteína vegetal , tem ganhado destaque nas mesas de quem segue uma alimentação vegana ou busca opções mais leves e nutritivas para o almoço.

Quando preparado de forma correta, ele pode transformar refeições simples em pratos saborosos, equilibrados e visualmente atrativos, sem exigir longas horas na cozinha. Além de ser extremamente versátil, o tofu absorve facilmente os temperos e acompanha bem uma variedade de legumes, ervas e molhos, permitindo a criação de diferentes combinações que agradam tanto ao paladar quanto às necessidades nutricionais





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