Tiroteio na Transolímpica deixa feridos e interrompe o trânsito na Zona Oeste do Rio

Confronto entre criminosos e a Polícia Militar durante perseguição a assaltantes resulta em cinco feridos, incluindo uma médica, e causa caos no trânsito da Zona Oeste carioca.

Um violento confronto armado na via expressa Transolímpica , localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro, gerou momentos de pânico e deixou cinco pessoas feridas na manhã desta terça-feira. O incidente teve início quando um grupo de quatro criminosos, utilizando um veículo elétrico que havia sido roubado anteriormente, realizava uma sequência de assaltos a motoristas que trafegavam pela região.

A Polícia Militar foi rapidamente acionada e, ao localizar o carro suspeito na altura de Sulacap, deu início a uma perseguição que culminou em um intenso tiroteio, interrompendo o fluxo normal de veículos nos dois sentidos da via e causando lentidão significativa durante o horário de pico. Durante a troca de tiros, a situação escalou quando um dos suspeitos tentou escapar utilizando uma médica como escudo humano. Simone Ferreira Alves, de 51 anos, que estava a caminho de seu posto de trabalho em um Fiat Toro, foi rendida por um dos marginais. A médica foi atingida por um disparo nas costas durante o confronto, mas, segundo informações das autoridades, permaneceu lúcida até ser socorrida. Além dela, dois dos suspeitos foram baleados e feridos no tiroteio. Todos os envolvidos, incluindo os feridos e outros dois comparsas que foram detidos, foram encaminhados ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, situado no bairro de Realengo, para receberem os devidos cuidados médicos e procedimentos cirúrgicos necessários para a estabilização de seus quadros de saúde. As investigações preliminares conduzidas pela Polícia Militar indicam que os criminosos envolvidos na ação residem no Complexo do Chapadão, localizado na Zona Norte da capital fluminense. Após o controle da situação, as forças de segurança realizaram a apreensão de duas armas de fogo e do veículo elétrico utilizado pelos suspeitos, que apresentava diversas marcas de tiros. O caso foi encaminhado para a 33ª Delegacia de Polícia, em Realengo, onde o delegado responsável dará continuidade aos procedimentos legais. Enquanto isso, o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio de Janeiro recomendou que os motoristas evitassem a Transolímpica durante a manhã, dado que a presença de reboques para a remoção dos carros danificados bloqueou faixas da pista por um período prolongado, impactando severamente a mobilidade urbana de quem seguia em direção à Barra da Tijuca e Deodoro





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