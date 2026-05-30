Tiroteio na Estação da Sé deixa cinco feridos durante tentativa de roubo

Um confronto armado na Estação da Sé, em São Paulo, resultou em cinco feridos, incluindo um suspeito detido. A ocorrência começou com uma tentativa de roubo contra um policial civil de folga.

Na tarde deste sábado (30), a Estação da Sé, uma das mais movimentadas da linha 1-Azul do Metrô de São Paulo, foi palco de um confronto armado que deixou cinco pessoas feridas.

Segundo informações da Polícia Civil, a ocorrência teve início com uma tentativa de roubo contra um policial civil que estava de folga. O agente reagiu, e os suspeitos, que estavam armados, iniciaram uma troca de tiros. Um dos suspeitos foi detido no local e preso em flagrante, enquanto outros dois conseguiram fugir pelas dependências da estação, desencadeando uma intensa operação de busca pelas autoridades.

O Corpo de Bombeiros informou que um homem de 30 anos foi atingido por disparos no abdômen e na coxa esquerda, além de sofrer fraturas no braço esquerdo, sendo encaminhado ao pronto-socorro da Santa Casa. Outras três vítimas do confronto também foram socorridas: duas por agentes do próprio Metrô e a quinta transportada por uma viatura do Corpo de Bombeiros. Até o momento, não há atualizações oficiais sobre o estado de saúde delas, mas equipes médicas seguem acompanhando os feridos.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar as circunstâncias do tiroteio e identificar os responsáveis pela fuga. Em nota oficial, o Metrô informou que seus agentes de segurança atuaram em apoio à Polícia Militar (PM) durante a ocorrência. Uma denúncia de que um dos suspeitos em fuga teria acessado os trilhos obrigou a paralisação temporária da circulação de trens no trecho entre as estações Sé e Paraíso para inspeção.

No entanto, após buscas minuciosas realizadas pela equipe de manutenção, a presença do invasor na via não foi confirmada, e o serviço foi gradualmente normalizado. A Secretaria de Segurança Pública reforçou o policiamento na região e pede que a população colabore com informações que possam levar à captura dos foragidos. O caso segue sob investigação





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