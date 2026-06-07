Tiroteio interrompe o Old West End Festival em Toledo e mobiliza busca por suspeitos

Dois indivíduos abriram fogo durante o festival histórico de Toledo, Ohio, ferindo pessoas e fugindo antes da chegada da polícia. O governador Mike DeWine expressou solidariedade, e as autoridades intensificam a investigação nas avenidas Delaware e Robinwood.

Um tiroteio inesperado abalou o Old West End Festival , evento tradicional que reúne famílias e turistas nas ruas históricas de Toledo , Ohio, na tarde de domingo.

Por volta das 17h37, horário local, duas pessoas começaram a disparar entre si, segundo informações divulgadas pelo Departamento de Polícia de Toledo nas redes sociais. Os tiros começaram logo após o início da programação ao ar livre, quando dezenas de visitantes apreciavam a arquitetura vitoriana e eduardiana que caracteriza o bairro. As autoridades relataram que os atiradores aparentemente pretendiam alvejar um ao outro, mas não há ainda confirmação sobre a motivação que os levou ao confronto armado.

Após os disparos, os suspeitos abandonaram o local antes da chegada das unidades policiais, o que dificultou a identificação imediata dos envolvidos. O relato policial menciona que a investigação está focada em duas áreas específicas da cidade - a Delaware Avenue e a Robinwood Avenue - ambas próximas ao recinto onde o festival estava sendo realizado.

Moradores e visitantes foram orientados a evitar essas ruas enquanto as forças de segurança realizam diligências para coletar evidências, rever imagens de câmeras de vigilância e ouvir testemunhas que possam ter visto alguma movimentação suspeita antes ou depois dos disparos. O Departamento de Polícia de Toledo reiterou que a busca pelos responsáveis está em andamento e que a comunidade será informada assim que houver novidades sobre o caso.

O governador de Ohio, Mike DeWine, emitiu um pronunciamento de apoio às vítimas e aos familiares afetados pelo incidente, demonstrando profunda preocupação com a segurança pública na região. Em seu comunicado, o governador destacou que festivais de verão devem ser ambientes seguros, onde as famílias possam desfrutar de momentos de lazer sem medo de violência. DeWine também expressou solidariedade aos feridos, reafirmando o compromisso do governo estadual em apoiar as investigações e oferecer auxílio às pessoas atingidas.

"Estamos orando por todos os impactados pelo incidente no Old West End Festival e confiantes de que as autoridades localizarão os suspeitos envolvidos nesse crime sem sentido", escreveu o governador, reforçando a necessidade de respostas rápidas e eficazes por parte das forças de segurança. O festival Old West End, que dura dois dias e celebra a riqueza cultural e arquitetônica do bairro mais antigo de Toledo, continua operando com precauções reforçadas.

Organizadores anunciaram que o restante da programação - incluindo desfiles, apresentações musicais ao vivo e feiras gastronômicas - prosseguirá, porém com reforço policial, pontos de controle de segurança e orientações constantes ao público para que evite áreas restritas. A comunidade, ainda abalada, demonstra resiliência ao manter viva a tradição do evento, enquanto autoridades prometem transparência e celeridade nas investigações.

O caso permanece sob responsabilidade da polícia local, que continua a analisar evidências de balística, interrogar possíveis testemunhas e solicitar a colaboração da população para identificar os indivíduos que ainda não foram capturados. A esperança é que, em pouco tempo, os responsáveis sejam localizados e responsabilizados, devolvendo a tranquilidade ao coração histórico de Toledo





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