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Tiroteio Interrompe Jantar dos Correspondentes da Casa Branca: Agente do Serviço Secreto Ferido

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Tiroteio Interrompe Jantar dos Correspondentes da Casa Branca: Agente do Serviço Secreto Ferido
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📆4/26/2026 2:57 AM
📰Terranoticiasbr
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Um agente do Serviço Secreto foi ferido em um tiroteio durante o Jantar dos Correspondentes da Casa Branca. O presidente foi retirado do local em segurança. O atirador foi preso. Outras notícias incluem atualizações sobre o submersível Titan, prisão de sargento dos EUA e notícias sobre celebridades.

Um incidente grave interrompeu o tradicional Jantar dos Correspondentes da Casa Branca , realizado em Washington D.C. , quando um homem abriu fogo nas proximidades do Hotel Hilton, local do evento.

A ação resultou em ferimentos para um agente do Serviço Secreto, responsável pela segurança do presidente dos Estados Unidos. Felizmente, o agente estava utilizando um colete à prova de balas, o que minimizou a gravidade da lesão e as autoridades expressaram otimismo quanto à sua recuperação completa. O presidente, que participava do jantar, foi rapidamente retirado do salão de baile por agentes do Serviço Secreto, em uma ação coordenada e imediata, assim que os disparos foram ouvidos.

Testemunhas relatam que os participantes do evento buscaram abrigo sob as mesas, em um momento de pânico e apreensão. A segurança foi reforçada instantaneamente no local e arredores, com a presença massiva de forças policiais e agentes federais. De acordo com informações preliminares, entre cinco e oito tiros foram disparados do lado de fora do hotel. O atirador foi prontamente identificado e detido pelas autoridades, conforme confirmado pelo próprio presidente em suas redes sociais.

As investigações estão em andamento para determinar o motivo do ataque e identificar possíveis cúmplices. A cena do crime foi isolada e peritos forenses estão coletando evidências para auxiliar na elucidação do caso. A ocorrência gerou grande comoção e preocupação em todo o país, reacendendo o debate sobre a segurança de figuras públicas e a necessidade de medidas mais rigorosas para prevenir atos de violência.

A presença de diversas autoridades de alto escalão do governo no jantar, incluindo o vice-presidente, secretários de Estado e de Defesa, aumentou a gravidade do incidente e a urgência na apuração dos fatos. A rápida resposta do Serviço Secreto foi crucial para garantir a segurança do presidente e dos demais presentes, evitando um possível desastre. Paralelamente a este evento, outras notícias ganharam destaque.

A viúva dos tripulantes do submersível Titan confirmou que os restos mortais de seu marido e filho foram entregues em caixas de sapatos, um detalhe chocante que ressalta a tragédia ocorrida no Oceano Atlântico. A busca pelo submersível e a subsequente descoberta dos destroços revelaram as condições extremas e os riscos envolvidos em expedições de exploração em águas profundas.

Em outra notícia, um sargento do exército dos Estados Unidos foi preso sob a acusação de utilizar informações sigilosas para obter lucro em apostas sobre a captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro, demonstrando um caso grave de corrupção e traição à confiança depositada nas forças armadas. No âmbito do entretenimento, a vitória de Ana Paula Renault no 'BBB 26' quase estabeleceu um recorde negativo de audiência na Globo, enquanto a modelo Gisele Bündchen revelou ter abandonado a dieta vegana devido a problemas digestivos e inchaço.

A atriz Paola Oliveira compartilhou sua rotina de exercícios e a importância da atividade física para sua saúde e bem-estar. A ciência também se pronunciou sobre os benefícios e malefícios de beber água antes de dormir, oferecendo orientações para uma noite de sono mais tranquila e reparadora

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