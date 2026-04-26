Tiroteio Interrompe Jantar de Correspondentes da Casa Branca em Washington

Um oficial de segurança foi atingido durante um tiroteio no Jantar de Correspondentes da Casa Branca com Donald Trump. O atirador foi detido e o ex-presidente está em segurança.

Um incidente alarmante interrompeu o tradicional Jantar de Correspondentes da Casa Branca em Washington D.C. na noite de 25 de abril de 2026. Tiros foram disparados nos arredores do Washington Hilton, local do evento, desencadeando pânico e uma resposta imediata das forças de segurança .

De acordo com relatos da Associated Press e da Reuters, um oficial de segurança, vestindo colete à prova de balas, foi atingido durante o incidente, mas felizmente seu estado de saúde é considerado estável. A cena, capturada por fotógrafos da AP e Reuters, mostra agentes do Serviço Secreto cercando um indivíduo caído no chão, indicando a rápida ação para conter a ameaça.

A atmosfera no interior do salão de convenções, onde o ex-presidente Donald Trump estava presente, foi de caos e medo, com convidados se abrigando sob as mesas após ouvirem os disparos. A correspondente da TV Globo, Raquel Krähenbühl, que participava do jantar, relatou a ausência de medidas de segurança rigorosas na entrada do evento. Segundo ela, o acesso era concedido mediante a apresentação do convite, sem a realização de revistas.

Essa informação levanta questões sobre a vulnerabilidade do evento e a necessidade de reforçar os protocolos de segurança em futuras ocasiões. Deni Navarro, chefe do escritório da Globo em Nova York, também presente no jantar, descreveu o momento de terror que vivenciou. Ele relatou ter ouvido os tiros do lado de fora do salão, o que provocou uma correria generalizada e o instinto de proteção de todos os presentes.

Agentes armados invadiram o local e rapidamente conduziram as autoridades governamentais para um local seguro. A rápida resposta do Serviço Secreto e das forças de segurança foi crucial para controlar a situação e garantir a segurança dos participantes. A TV Globo exibiu imagens do salão de jantar logo após o tiroteio, mostrando a confusão e o medo estampados nos rostos dos presentes, bem como a saída apressada do ex-presidente Trump.

O FBI confirmou a ocorrência do tiroteio e informou que o indivíduo responsável está sob custódia. Em uma publicação nas redes sociais, o Esquadrão de Resposta da Capital Nacional do escritório do FBI em Washington D.C. detalhou sua atuação no local. O ex-presidente Donald Trump também se manifestou sobre o incidente, elogiando o trabalho do Serviço Secreto e das forças de segurança, que agiram com rapidez e coragem para deter o atirador.

Trump afirmou ter recomendado que o evento continuasse, mas que seguiria as orientações das autoridades competentes. A segurança do ex-presidente foi confirmada por seus assessores, que garantiram que ele não sofreu ferimentos. O incidente reacende o debate sobre a segurança em eventos públicos e a importância de medidas preventivas para evitar tragédias. A investigação sobre os motivos do atirador e as circunstâncias do tiroteio está em andamento, e as autoridades prometem divulgar mais informações assim que possível.

A comunidade internacional acompanha com atenção o desenrolar dos fatos, expressando solidariedade às vítimas e reforçando a necessidade de combater a violência e o extremismo





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