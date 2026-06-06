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Tiroteio em festival deixa várias pessoas feridas em Toledo, Ohio

Crime E Segurança News

Tiroteio em festival deixa várias pessoas feridas em Toledo, Ohio
TiroteioFestival Old West EndToledo
📆6/6/2026 11:59 PM
📰CNNBrasil
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Policiais estão realizando buscas ativas pelo suspeito ou pelos suspeitos envolvidos em tiroteio durante festival em Toledo, Ohio. Muitas vítimas foram encaminhadas a hospitais da região para receber atendimento médico.

Várias pessoas foram baleadas nas proximidades do Festival Old West End , em Toledo , Ohio , informaram as autoridades neste sábado. Os policiais estão realizando buscas ativas pelo suspeito ou pelos suspeitos envolvidos no incidente, após terem sido acionados para o local por volta das 17h30.

Muitas vítimas foram encaminhadas a hospitais da região para receber atendimento médico, informou a polícia de Toledo em uma publicação no Facebook. Não havia informações disponíveis sobre o número de mortos ou feridos, mas a polícia está pedindo que as pessoas evitem a área enquanto a investigação está em andamento. Um grande contingente de agentes permanece no local.

O Festival Old West End é um evento anual de dois dias realizado no distrito histórico da cidade, que abriga um dos maiores conjuntos de casas em estilo vitoriano dos Estados Unidos. A programação deste ano previa começar com um desfile na manhã de sábado e inclui apresentações musicais ao vivo e feiras gastronômicas. Um homem que pediu para não ser identificado, afirmou que ouviu alguém gritar: 'Todo mundo para trás', e que as pessoas começaram a cair e tropeçar.

Outro homem que estava com ele, e que também pediu anonimato, afirmou à WTOL que ouviu pelo menos 10 disparos. A polícia ainda não divulgou informações sobre o suspeito ou sobre a motivação do ataque. A investigação está em andamento e a polícia está trabalhando para identificar os responsáveis pelo tiroteio. O incidente ocorreu durante um evento público, o que aumenta a preocupação com a segurança da população.

A polícia está trabalhando para garantir que a área seja segura e que as pessoas possam voltar a frequentar o local sem medo. A polícia está pedindo que as pessoas que tenham informações sobre o incidente, entrem em contato com a delegacia local. A investigação está em andamento e a polícia está trabalhando para identificar os responsáveis pelo tiroteio

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