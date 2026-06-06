Tiroteio em festival deixa várias pessoas feridas em Toledo, Ohio

Policiais estão realizando buscas ativas pelo suspeito ou pelos suspeitos envolvidos em tiroteio durante festival em Toledo, Ohio. Muitas vítimas foram encaminhadas a hospitais da região para receber atendimento médico.

Várias pessoas foram baleadas nas proximidades do Festival Old West End , em Toledo , Ohio , informaram as autoridades neste sábado. Os policiais estão realizando buscas ativas pelo suspeito ou pelos suspeitos envolvidos no incidente, após terem sido acionados para o local por volta das 17h30.

Muitas vítimas foram encaminhadas a hospitais da região para receber atendimento médico, informou a polícia de Toledo em uma publicação no Facebook. Não havia informações disponíveis sobre o número de mortos ou feridos, mas a polícia está pedindo que as pessoas evitem a área enquanto a investigação está em andamento. Um grande contingente de agentes permanece no local.

O Festival Old West End é um evento anual de dois dias realizado no distrito histórico da cidade, que abriga um dos maiores conjuntos de casas em estilo vitoriano dos Estados Unidos. A programação deste ano previa começar com um desfile na manhã de sábado e inclui apresentações musicais ao vivo e feiras gastronômicas. Um homem que pediu para não ser identificado, afirmou que ouviu alguém gritar: 'Todo mundo para trás', e que as pessoas começaram a cair e tropeçar.

Outro homem que estava com ele, e que também pediu anonimato, afirmou à WTOL que ouviu pelo menos 10 disparos. A polícia ainda não divulgou informações sobre o suspeito ou sobre a motivação do ataque. A investigação está em andamento e a polícia está trabalhando para identificar os responsáveis pelo tiroteio. O incidente ocorreu durante um evento público, o que aumenta a preocupação com a segurança da população.

A polícia está trabalhando para garantir que a área seja segura e que as pessoas possam voltar a frequentar o local sem medo. A polícia está pedindo que as pessoas que tenham informações sobre o incidente, entrem em contato com a delegacia local. A investigação está em andamento e a polícia está trabalhando para identificar os responsáveis pelo tiroteio





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