Time-lapse revela a energia de Copacabana durante o show de Shakira

Imagens inéditas capturadas com inteligência artificial mostram a movimentação intensa em Copacabana durante o evento Todo Mundo no Rio, com a apresentação da cantora Shakira. O time-lapse condensa 24 horas em 1 minuto, revelando a efervescência do bairro.

As câmeras registraram a intensa movimentação no bairro de Copacabana durante o fim de semana, culminando em um time-lapse inédito que revela a energia vibrante do evento Todo Mundo no Rio, com a apresentação da cantora Shakira .

A iniciativa, fruto da colaboração entre o GLOBO e seu projeto Irineu, utilizou inteligência artificial para processar e apresentar as imagens de forma inovadora. Câmeras estrategicamente posicionadas ao lado do palco capturaram 24 horas de atividades, condensadas em apenas um minuto, com um frame registrado a cada 48 segundos, resultando em um total de aproximadamente 1.800 fotografias.

Este time-lapse oferece uma perspectiva única da efervescência de um dos bairros mais icônicos do mundo, mostrando o fluxo constante de pessoas e a atmosfera festiva que tomou conta de Copacabana. A produção de conteúdo com o uso do Irineu é rigorosamente supervisionada por jornalistas, garantindo a qualidade e a precisão das informações apresentadas. O material original foi gentilmente cedido ao blog e posteriormente editado com a técnica de time-lapse, proporcionando uma experiência visual cativante e informativa.

A escolha da câmera utilizada foi crucial para o sucesso do projeto, pois ela transmitia ao vivo o local durante o show de Shakira, permitindo a captura de imagens de alta qualidade e a criação de um time-lapse dinâmico e envolvente. A movimentação em Copacabana, registrada entre as 7 horas da manhã de sábado e as 7 horas da manhã de domingo, ultrapassou os padrões habituais, impulsionada pelo espetáculo Todo Mundo no Rio e pela presença da estrela colombiana.

O time-lapse captura cada momento dessa jornada, desde os primeiros preparativos até o encerramento do evento, revelando a complexidade e a beleza de um dos pontos mais movimentados do mundo. A iniciativa do GLOBO demonstra o potencial da inteligência artificial na produção de conteúdo jornalístico, oferecendo aos leitores novas formas de experimentar e compreender a realidade.

Além do time-lapse de Copacabana, milhares de câmeras espalhadas pelo Rio de Janeiro registram diariamente a vida da cidade, capturando sua beleza e seu caos. A escolha de Copacabana como foco deste projeto não foi aleatória, pois o bairro é um símbolo do Rio de Janeiro e um palco de grandes eventos culturais e esportivos. A apresentação de Shakira atraiu uma multidão de pessoas, transformando Copacabana em um mar de cores e alegria.

Em outras notícias, a Casa Branca considera a possibilidade de avaliar modelos de inteligência artificial antes de seu lançamento, demonstrando a crescente preocupação com os impactos dessa tecnologia. A expectativa para o evento Todo Mundo no Rio em 2027 já começou, com especulações sobre os próximos artistas que se apresentarão em Copacabana. Após o sucesso dos shows de divas do pop, a temporada de apostas está aberta, e o público é convidado a votar em seu artista favorito.

No setor agrícola, o Plano Safra, a cana-de-açúcar e a sustentabilidade ampliam as oportunidades no agro, conforme comentado por Eloizo Gomes Afonso Duraes, empresário do setor alimentício. Ele destaca a importância do crédito rural, da produção agrícola e da preservação ambiental para a cadeia de alimentos no Brasil. Em notícias internacionais, o pai da cantora Shakira deixou a UTI e foi transferido para um quarto, segundo a revista espanhola 'Hola!

'. Doris Fisher, cofundadora da Gap e considerada uma das mulheres mais poderosas do mundo, faleceu. E a Federação da Holanda de futebol venceu uma ação sobre a dupla nacionalidade de jogadores, evitando a anulação de 133 jogos





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