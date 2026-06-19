Tim Payne assina com o Olimpia e se torna um dos jogadores mais famosos da Nova Zelândia

O jogador da Nova Zelândia Tim Payne anunciou que assinou com o Olimpia, um dos clubes mais poderosos do Paraguai. Ele ganhou fama nas redes sociais durante a Copa do Mundo de 2026 e agora está se preparando para jogar na elite do futebol sul-americano.

O jogador da Nova Zelândia Tim Payne , que ganhou fama nas redes sociais durante a Copa do Mundo de 2026, anunciou que assinou com o Olimpia , um dos clubes mais poderosos do Paraguai.

O Wellington Phoenix, seu time na Nova Zelândia, confirmou a transferência para o tricampeão da Copa Libertadores por um valor não divulgado. O novo clube, sediado em Assunção, tampouco divulgou os detalhes do contrato. Payne, de 32 anos, saltou de apenas 4 mil seguidores no Instagram para mais de cinco milhões em uma semana e agora está pouco abaixo de seis milhões.

Ele expressou sua gratidão aos torcedores, companheiros de equipe e a todos que o apoiaram ao longo da sua carreira. Além disso, ele destacou que a oportunidade de se testar na elite do futebol sul-americano, na Copa Libertadores e na Copa Sul-Americana, é uma das mais incríveis que ele poderia desejar como profissional.

Payne foi titular na partida de estreia da Nova Zelândia na Copa do Mundo da América do Norte, que terminou empatada em 2 a 2 contra o Irã





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