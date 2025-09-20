Átila Nunes aciona MPF contra Marco Feliciano por intolerância religiosa

Deputado estadual denuncia Marco Feliciano por falas consideradas ofensivas às religiões de matriz africana durante evento em Minas Gerais.

Rio – O deputado estadual Átila Nunes (MDB) protocolou uma ação no Ministério Público Federal (MPF) contra o deputado federal Marco Feliciano (PL-SP), acusando-o de intolerância religiosa. A denúncia, detalhada em um documento obtido pelo DIA, alega que o pastor Feliciano proferiu declarações que desqualificam diretamente as religiões de matriz africana, rotulando-as como 'feitiçaria' durante um evento realizado em Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais, no último sábado, 13 de setembro de 2025.

No cerne da ação, Átila Nunes argumenta que Feliciano cometeu um 'verdadeiro vilipêndio religioso', atacando a dignidade da coletividade de praticantes da Umbanda e do Candomblé. A fala de Feliciano, divulgada em vídeos nas redes sociais, teria reforçado preconceitos históricos e promovido a exclusão simbólica de grupos tradicionalmente marginalizados, configurando, em tese, a prática de intolerância religiosa, racismo cultural e discurso de ódio, condutas que, segundo a denúncia, não encontram amparo no Princípio da Liberdade de Expressão. \A ação judicial apresenta diversas solicitações ao MPF, incluindo a instauração de uma investigação criminal para apurar os fatos e responsabilizar o deputado. Além disso, o documento pede a preservação de provas digitais, a suspensão da exibição pública dos vídeos considerados ofensivos e a instauração de um processo na Câmara dos Deputados por quebra de decoro parlamentar. A denúncia também solicita uma indenização por danos morais coletivos, visando reparar os prejuízos causados à comunidade religiosa afetada pelas declarações. A repercussão do caso tem sido grande, com diversas figuras públicas e ativistas se manifestando em apoio à ação e condenando a postura de Marco Feliciano. A deputada federal Célia Xakriabá (PSOL-MG) foi uma das primeiras a se pronunciar, utilizando as redes sociais para denunciar o caso e reafirmar o compromisso na luta contra a intolerância religiosa. A mobilização demonstra a importância do tema e a necessidade de combate constante a qualquer forma de discriminação e violência religiosa.\A ação de Átila Nunes destaca a necessidade de responsabilizar aqueles que promovem o discurso de ódio e a intolerância religiosa, especialmente quando emanados de figuras públicas com grande alcance. O texto ressalta que a liberdade de expressão não pode ser utilizada como escudo para propagar o preconceito e a discriminação. A atitude de Feliciano, ao se referir às religiões de matriz africana como 'feitiçaria', foi considerada um ataque direto à fé e à identidade de milhares de pessoas. A repercussão do caso e as medidas tomadas pelo deputado estadual demonstram a importância de se manter vigilante e combater qualquer forma de intolerância religiosa, racismo cultural e discurso de ódio. A reportagem do O DIA tentou, sem sucesso até o momento, entrar em contato com a assessoria de Marco Feliciano para obter um posicionamento sobre as acusações. O espaço permanece aberto para que o deputado federal possa apresentar sua versão dos fatos e se manifestar sobre o ocorrido





