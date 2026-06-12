Tiago Leifert se defende de acusações de machismo após comentários sobre Neymar e Marta e publica imagens de treino

Tiago Leifert se defende de acusações de machismo relacionadas a comentários sobre Neymar e Marta. O jornalista publicou imagens de seu treinamento físico enquanto negava qualquer intenção discriminatória e pedia desculpas por eventual mal-entendido. O caso reacende o debate sobre igualdade de gênero no esporte.

Tiago Leifert se defende após ser acusado de machismo por comentários sobre Neymar e Marta . Na manhã desta sexta-feira, 12, o jogador compartilhou imagens em que aparece se exercitando acompanhado por um membro da comissão técnica.

Nas fotografias, Leifert surge fazendo um exercício para os braços e ombros com o auxílio de uma faixa elástica. O atleta demonstra esforço intenso, com expressão facial contraída, enquanto o profissional ao fundo supervisiona a atividade. No segundo registro, o jogador utiliza uma bicicleta ergométrica com ventilador frontal, realizando um exercício cardiovascular de alta intensidade. Novamente, sua expressão indica grande esforço físico.

Enquanto isso, o integrante da comissão técnica observa o treinamento de perto. Na ocasião, o atleta vestiu o uniforme azul de treino da Seleção Brasileira, com patrocínios estampados na camisa e no calção. A publicação das imagens ocorre em meio a uma polêmica envolvendo declarações anteriores de Leifert sobre os jogadores Neymar e Marta, que foram interpretadas por parte do público e da imprensa como comentários machistas.

O apresentador e jornalista esportivo utilizou suas redes sociais para se pronunciar e esclarecer seu posicionamento, negando qualquer intenção de desmerecimento ou discriminação de gênero. Leifert afirmou que suas colocações foram tiradas de contexto e que sempre defendeu a igualdade e o respeito no esporte. Ele reforçou que a intenção era apenas criticar aspectos técnicos e táticos, sem relação com o gênero dos atletas.

A polêmica escalou após uma entrevista em que ele supostamente comparou a dedicação e a postura de Neymar e Marta, gerando reações negativas de torcedores e entidades ligadas aos direitos das mulheres. Nas redes, o assunto quickly se tornou um dos mais comentados, com acusações de sexismo e pedidos por retratação. Diante da onda de críticas, Leifert decidiu se pronunciar de forma direta, postando um vídeo em que explica detalhadamente suas palavras e pede desculpas caso tenha havido mal-entendido.

Ele destacou que acredita no potencial do futebol feminino e que sempre apoiou o crescimento da modalidade no Brasil e no mundo. O jornalista ainda afirmou que irá se policiar mais em suas futuras análises para evitar novos desentendimentos. Nas imagens de treino, ele aparece focado e determinadopossivelmente mostrando que está se preparando para suas próximas atribuições profissionais. A movimentação nas redes continua, com muitos apoiando a retratação e outros mantendo a crítica.

O caso reacende o debate sobre a linguagem e os cuidados necessários ao se fazer comentários públicos sobre esportes, especialmente no que diz respeito à igualdade de gênero. Acompanharemosa a evolução dessa discussão e os próximos passos de Tiago Leifert em sua carreira





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