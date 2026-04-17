Head Topics

Tia da repórter Alice Ribeiro para de fumar por amor ao sobrinho após acidente fatal na BR-381

Geral News

Tia da repórter Alice Ribeiro para de fumar por amor ao sobrinho após acidente fatal na BR-381
Alice RibeiroBR-381Acidente
📆4/17/2026 2:46 PM
📰JornalOGlobo
137 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 75% · Publisher: 94%

Em um ato de amor e resiliência, Patrícia Horta, tia e madrinha da repórter Alice Ribeiro, decidiu parar de fumar para cuidar do filho de 9 meses da jornalista, que faleceu após um grave acidente na BR-381. A tragédia também tirou a vida do cinegrafista Rodrigo Lapa. Alice, conhecida por sua dedicação ao jornalismo e defesa da inclusão, deixou um legado de força e um bebê que agora é o foco de cuidado de sua tia.

Em um gesto de profunda força e amor, Patrícia Horta, tia e madrinha da repórter Alice Ribeiro , decidiu largar um hábito de anos para dedicar-se integralmente ao cuidado do filho de nove meses da jornalista. Alice, profissional da Band Minas com 15 anos de carreira, teve morte encefálica confirmada na noite de quinta-feira, após um trágico acidente na BR-381 .

A notícia, que chocou colegas e familiares, trouxe à tona a resiliência humana diante da adversidade, com Patrícia expressando seu compromisso em estar presente e forte para o pequeno. O acidente ocorreu enquanto Alice e sua equipe produziam uma reportagem sobre a duplicação da BR-381 e as medidas para redução de acidentes no trecho, ironicamente, uma via conhecida por sua periculosidade. O carro em que a repórter estava colidiu com um caminhão, tirando não apenas a vida de Alice, mas também a do repórter cinematográfico Rodrigo Lapa, 49 anos, lembrado por seu bom humor e trabalho como palhaço. Alice, que retornou ao trabalho em dezembro após licença-maternidade, deixou um bebê que agora dependerá do apoio e amor de sua família. Em um relato emocionante divulgado nas redes sociais, Patrícia compartilhou sua decisão: "E no meio de toda essa dor, eu tomei uma decisão por amor também. Pelo filho dela. Eu parei de fumar. Porque eu quero estar aqui, forte, presente… quero cuidar, proteger e amar ele como a Alice gostaria". A declaração evidencia a magnitude do amor familiar e a determinação em honrar a memória da sobrinha, que ela descreve como um "silêncio que grita dentro de mim". A tia ressaltou que o vínculo com Alice era mais profundo do que a escolha de ser madrinha, descrevendo-o como "amor desde o primeiro instante", amando-a como filha. Alice Ribeiro não era apenas uma jornalista dedicada; ela também era uma defensora da inclusão social, mantendo uma página dedicada à história de seu irmão, Bernardo Ribeiro, que tem transtorno do espectro autista. Sua atuação na mídia e seu engajamento social demonstram uma personalidade multifacetada e um coração generoso. A perda de Alice, aos 35 anos, deixa um vazio imensurável, mas seu legado de dedicação ao jornalismo, amor familiar e defesa de causas importantes continua a inspirar. O repórter cinematográfico Rodrigo Lapa, natural de Porto Alegre, também foi vítima do acidente. Aos 49 anos, era casado e pai de uma filha pequena. Colegas o descreveram como um profissional dedicado, companheiro e sempre disposto a ajudar, além de ser conhecido por seu bom humor. A emissora Band Minas lamentou profundamente a perda, celebrando o legado de "luz" deixado por Rodrigo, que dividia sua rotina profissional com a paixão pela palhaçaria. Ele era palhaço de formação e dedicava parte de seu tempo livre a levar alegria a crianças em hospitais e a projetos culturais em comunidades periféricas. O corpo de Rodrigo Lapa foi velado e sepultado no Cemitério do Bonfim, em Belo Horizonte. A tragédia na BR-381 serve como um doloroso lembrete da fragilidade da vida e da importância de valorizar os laços que nos unem, mesmo em meio à mais profunda dor

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

JornalOGlobo /  🏆 3. in BR

Alice Ribeiro BR-381 Acidente Luto Família

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jornalistas da Band Minas se envolvem em acidente na BR-381; cinegrafista morreu no localJornalistas da Band Minas se envolvem em acidente na BR-381; cinegrafista morreu no localRodrigo Lapa havia voltado para a emissora nos últimos meses; dupla fazia reportagem sobre duplicação que reduziria acidentes
Read more »

Acidente na BR-381: Repórter cinematográfico da Band Minas morre e repórter fica gravemente feridaAcidente na BR-381: Repórter cinematográfico da Band Minas morre e repórter fica gravemente feridaTragédia na BR-381 com colisão entre carro da Band Minas e caminhão. Repórter cinematográfico Rodrigo Lapa morre no local, e repórter Alice Ribeiro está em estado grave. A equipe fazia reportagem sobre a necessidade de duplicação da rodovia.
Read more »

Repórter da Band Minas está em coma após acidente na BR-381, afirma tiaRepórter da Band Minas está em coma após acidente na BR-381, afirma tiaO fato como ele é. Notícias 24h, Ao Vivo, do Brasil e do Mundo sobre política, economia, internacional, saúde, tecnologia, educação e meio ambiente.
Read more »

Band Minas confirma morte encefálica de repórter que estava em coma após acidente na BR-381Band Minas confirma morte encefálica de repórter que estava em coma após acidente na BR-381Band Minas confirma morte encefálica de repórter que estava em coma após acidente com caminhão na BR-381. Alice Ribeiro estava internada desde a tarde de quarta-feira, 15, no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte. Segundo a emissora, a unidade de saúde confirmou que “que há a perda irreversível das funções cerebrais”.
Read more »

Band Minas confirma morte encefálica de repórter após acidente na BR-381Band Minas confirma morte encefálica de repórter após acidente na BR-381Paquetá, Bruno Henrique, Arrascaeta e Pedro marcam os gols da vitória rubro-negra. Yony González desconta para os colombianos
Read more »

Acidente com carro de reportagem da Band na BR-381: o que se sabeAcidente com carro de reportagem da Band na BR-381: o que se sabePaquetá, Bruno Henrique, Arrascaeta e Pedro marcam os gols da vitória rubro-negra. Yony González desconta para os colombianos
Read more »



Render Time: 2026-04-17 17:46:02