Tia da repórter Alice Ribeiro para de fumar por amor ao sobrinho após acidente fatal na BR-381

Em um ato de amor e resiliência, Patrícia Horta, tia e madrinha da repórter Alice Ribeiro, decidiu parar de fumar para cuidar do filho de 9 meses da jornalista, que faleceu após um grave acidente na BR-381. A tragédia também tirou a vida do cinegrafista Rodrigo Lapa. Alice, conhecida por sua dedicação ao jornalismo e defesa da inclusão, deixou um legado de força e um bebê que agora é o foco de cuidado de sua tia.

Em um gesto de profunda força e amor, Patrícia Horta, tia e madrinha da repórter Alice Ribeiro , decidiu largar um hábito de anos para dedicar-se integralmente ao cuidado do filho de nove meses da jornalista. Alice, profissional da Band Minas com 15 anos de carreira, teve morte encefálica confirmada na noite de quinta-feira, após um trágico acidente na BR-381 .

A notícia, que chocou colegas e familiares, trouxe à tona a resiliência humana diante da adversidade, com Patrícia expressando seu compromisso em estar presente e forte para o pequeno. O acidente ocorreu enquanto Alice e sua equipe produziam uma reportagem sobre a duplicação da BR-381 e as medidas para redução de acidentes no trecho, ironicamente, uma via conhecida por sua periculosidade. O carro em que a repórter estava colidiu com um caminhão, tirando não apenas a vida de Alice, mas também a do repórter cinematográfico Rodrigo Lapa, 49 anos, lembrado por seu bom humor e trabalho como palhaço. Alice, que retornou ao trabalho em dezembro após licença-maternidade, deixou um bebê que agora dependerá do apoio e amor de sua família. Em um relato emocionante divulgado nas redes sociais, Patrícia compartilhou sua decisão: "E no meio de toda essa dor, eu tomei uma decisão por amor também. Pelo filho dela. Eu parei de fumar. Porque eu quero estar aqui, forte, presente… quero cuidar, proteger e amar ele como a Alice gostaria". A declaração evidencia a magnitude do amor familiar e a determinação em honrar a memória da sobrinha, que ela descreve como um "silêncio que grita dentro de mim". A tia ressaltou que o vínculo com Alice era mais profundo do que a escolha de ser madrinha, descrevendo-o como "amor desde o primeiro instante", amando-a como filha. Alice Ribeiro não era apenas uma jornalista dedicada; ela também era uma defensora da inclusão social, mantendo uma página dedicada à história de seu irmão, Bernardo Ribeiro, que tem transtorno do espectro autista. Sua atuação na mídia e seu engajamento social demonstram uma personalidade multifacetada e um coração generoso. A perda de Alice, aos 35 anos, deixa um vazio imensurável, mas seu legado de dedicação ao jornalismo, amor familiar e defesa de causas importantes continua a inspirar. O repórter cinematográfico Rodrigo Lapa, natural de Porto Alegre, também foi vítima do acidente. Aos 49 anos, era casado e pai de uma filha pequena. Colegas o descreveram como um profissional dedicado, companheiro e sempre disposto a ajudar, além de ser conhecido por seu bom humor. A emissora Band Minas lamentou profundamente a perda, celebrando o legado de "luz" deixado por Rodrigo, que dividia sua rotina profissional com a paixão pela palhaçaria. Ele era palhaço de formação e dedicava parte de seu tempo livre a levar alegria a crianças em hospitais e a projetos culturais em comunidades periféricas. O corpo de Rodrigo Lapa foi velado e sepultado no Cemitério do Bonfim, em Belo Horizonte. A tragédia na BR-381 serve como um doloroso lembrete da fragilidade da vida e da importância de valorizar os laços que nos unem, mesmo em meio à mais profunda dor





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