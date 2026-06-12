Thomas Partey barrado no Canadá: Acusações de estupro impedem jogador de estrear na Copa de 2026

O meio-campista ganês Thomas Partey não jogará a estreia de Gana na Copa do Mundo de 2026 contra o Panamá devido à recusa de visto pelo Canadá, em razão de sete acusações de estupro e uma de agressão sexual. Ele nega as acusações e aguarda julgamento. A Fifa afirmou que não interfere nas decisões de imigração dos países-sede.

O meia ganês Thomas Partey , de 32 anos, teve sua entrada no Canadá negada devido a acusações de estupro e agressão sexual, ficando de fora da estreia de Gana na Copa do Mundo de 2026 contra o Panamá, em Toronto.

A decisão foi tomada pelo governo canadense, que prioriza a segurança na admissão de visitantes. Partey, que atualmente joga no Villarreal, foi acusado pela Polícia Metropolitana de Londres de sete acusações de estupro e uma de agressão sexual, envolvendo quatro mulheres. As acusações datam de 2020 a 2022.

O jogador declarou-se inocente em todas as acusações e aguarda julgamento no Tribunal da Coroa de Southwark, em Londres, previsto para começar em novembro de 2026, mas que pode ser adiado para 2027. A Fifa confirmou que não participa dos processos de imigração dos países-sede e que cabe ao governo anfitrião determinar quem recebe visto. O governo canadense, por meio do IRCC, afirmou que a segurança dos canadenses é prioridade e que aplica suas regras de forma consistente, sem exceções.

Partey foi incluído na convocação de Gana para o torneio e viajou com a equipe para Washington em 4 de junho, mas não pôde seguir para o Canadá. A seleção ganense viajou para sua base de treinamento em Rhode Island na sexta-feira. Partey está apto a jogar as outras partidas do grupo contra Inglaterra e Croácia, nos Estados Unidos. O jogador, que deixou o Arsenal após a temporada 2024-25, teve 32 partidas pelo Villarreal na temporada 2025-26.

Seu contrato com o clube espanhol termina em junho de 2026, com opção de renovação por mais um ano. A ausência de Partey é um golpe para Gana, que esperava contar com sua experiência no meio-campo. A decisão do Canadá levanta questões sobre a elegibilidade de jogadores com acusações criminais pendentes para eventos esportivos internacionais. O caso também reacende o debate sobre como as federações esportivas lidam com atletas envolvidos em processos judiciais.

Enquanto isso, Partey continua a treinar com seus companheiros nos Estados Unidos, aguardando uma oportunidade de jogar nas próximas partidas. A situação jurídica do jogador permanece em aberto, com julgamento marcado para novembro. A defesa de Partey argumenta que ele é inocente até que se prove o contrário, mas o Canadá optou por aplicar suas leis de imigração rigorosamente. O impacto na carreira de Partey é incerto, mas a recusa de visto pode influenciar sua imagem e futuras oportunidades profissionais.

A Copa do Mundo de 2026, sediada por Estados Unidos, Canadá e México, já enfrenta controvérsias relacionadas a questões de imigração e segurança. O caso de Thomas Partey é mais um exemplo desses desafios. Gana terá que se adaptar sem seu principal meio-campista para a estreia, confiando em outros jogadores para suprir sua ausência. A partida contra o Panamá será crucial para as aspirações da seleção africana no torneio.

A Federação Ganesa de Futebol não comentou formalmente o caso, mas espera-se que busque alternativas para garantir que outros jogadores não enfrentem problemas semelhantes. O futuro de Partey no futebol internacional permanece incerto, dependendo do desfecho judicial e das decisões de imigração de outros países. Enquanto isso, o mundo do futebol observa atentamente os desdobramentos deste caso, que combina esporte, justiça e política migratória.

A recusa de visto para Partey destaca as complexidades envolvidas na realização de um evento global como a Copa do Mundo, onde as leis locais podem impactar diretamente a participação de atletas. O jogador, por sua vez, mantém sua inocência e espera que o julgamento esclareça os fatos. Independentemente do resultado, este episódio já marca a edição de 2026 como uma das mais controversas em termos de questões legais e de imigração.

Gana, uma das seleções mais tradicionais da África, busca fazer uma boa campanha e a ausência de Partey pode ser um obstáculo significativo. Os torcedores ganeses aguardam ansiosos pela estreia, mas a sombra das acusações contra seu craque paira sobre a equipe. O técnico de Gana terá que fazer ajustes táticos para compensar a falta de Partey, que é peça-chave no esquema da equipe. A expectativa é que outros jogadores como Kudus e Afriyie assumam maior responsabilidade no meio-campo.

O BMO Field, em Toronto, será palco de uma partida histórica, mas sem a presença de um dos jogadores mais famosos de Gana. A situação de Partey serve de alerta para outros atletas que possam enfrentar processos legais enquanto estiverem em atividade internacional. A Fifa, por sua vez, mantém-se neutra em relação às decisões de imigração, mas pode ser pressionada a rever suas políticas em futuros eventos.

O caso também levanta questões sobre o tratamento de acusações de crimes sexuais no esporte, um tema cada vez mais relevante na sociedade contemporânea. Partey, que já teve uma carreira de sucesso no Arsenal, agora vê sua reputação ser posta à prova. O tempo dirá como essa história se desenrolará, mas, por enquanto, Thomas Partey é o centro de uma das maiores controvérsias da Copa do Mundo de 2026





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