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Thiago Mendes igualou máximo de gols em três ocasiões diferentes após clinical vitória

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Thiago Mendes igualou máximo de gols em três ocasiões diferentes após clinical vitória
Thiago MendesVascoPalmeiras
📆5/11/2026 10:22 AM
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O volante do Vasco marcou quatro gols no ano, três deles decisivos, dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. Sem as segundasْ triptiques, o Vasco ficaria na zona de rebaixamento e não estaria na oitava colocação

Com o gol em São Januário, Thiago igualou o número de gols que alcançou em três oportunidades diferentes: em 2014, pelo Goiás; em 2016, pelo São Paulo; e na temporada 2017/2018, pelo Lille.

Agora, o volante busca igualar a sua melhor temporada da carreira, quando marcou cinco vezes pelo São Paulo, em 2017. Apo...s marcar decisivo, Thiago Mendes comemora vitória do Vasco contra o Fluminense (Foto: Matheus Lima/Vasco) Os quatro gols marcados por Thiago Mendes neste ano aconteceram nas vitórias sobre Palmeiras, Grêmio, Fluminense e Athletico-PR -- todos triunfos por apenas um gol de diferença. Na prática, o volante foi diretamente responsável por oito pontos conquistados pelo Vasco no Campeonato Brasileiro.

Sem esses resultados, o clube estaria na 19ª posição, dentro da zona de rebaixamento, em vez da atual oitava colocação, com 20 pontos. Renato exalta entrega do Vasco após vitória: 'É esse tesão que o torcedor quer ver' Após a vitória diante do Athletico-PR, Thiago destacou a forte identificação que criou com o clube desde sua chegada. -- Não sou cria do Vasco, não sou da base do Vasco, mas isso virou a minha casa.

Eu tenho que honrar o manto que estou vestindo. Desde que cheguei aqui, eu pensei em conquistar alto para o torcedor. Penso que estou no caminho certo. Estou trabalhando para que, no final, eu seja coroado com um título com essa camisa.

Depois de enfrentar dificuldades físicas e de ritmo de jogo após chegar do Al-Rayyan, do Catar, no meio da temporada passada, Thiago Mendes se transformou em um dos pilares da equipe cruz-maltina. Com a chegada do técnico Ren...atino Gaúcho, o volante passou a usar a braçadeira de capitão e ganhou ainda mais protagonismo dentro do elenco.

Suspenso da próxima rodada do Brasileirão contra o Internacional após receber o terceiro cartão amarelo, Thiago Mendes deve ser titular na quarta-feira (13), diante do Paysandu, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo rea

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