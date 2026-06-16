Thiago Araujo recebe Medalha Pedro Ernesto por contribuição à comunidade LGBTQIAPN+ do Rio

Na Câmara Municipal do Rio, Thiago Araujo, criador do Pheeno e do Pink Flamingo, foi condecorado com a mais alta honraria da casa por seu trabalho em prol da comunidade LGBTQIAPN+ através da comunicação e empreendedorismo. A solenidade também homenageou outras personalidades e destacou a força da arte drag carioca.

A Câmara Municipal do Rio de Janeiro sediou, na noite de segunda-feira (15), a solenidade Celebrando Histórias de Trabalho e Resistência, organizada pelo vereador Rick Azevedo .

O evento reconheceu trajetórias de indivíduos que lutam por direitos, visibilidade e transformação social, com destaque para a comunidade LGBTQIAPN+. Thiago Araujo, colunista do Agito e criador do portal Pheeno e do Pink Flamingo, recebeu a Medalha Pedro Ernesto, a mais alta honraria da casa, por suas contribuições através da comunicação, entretenimento e empreendedorismo. Em seu discurso, Thiago dividiu a honraria com a comunidade e ressaltou a importância de construir espaços de acolhimento.

Também foram homenageados o médico Fred Nicácio, o jornalista Flávio Saturnino do Popline, e diversas artistas drag, como Karina Karão, Ravena Creole, Vicky Diamond, Kiarah Pucca e Chloe V. A noite teve um momento emocionante com a apresentação de Chloe V, que cantou o Hino Nacional, remetendo ao legado de Jane Di Castro e destacando a presença trans e drag em instituições. O vereador Rick Azevedo enfatizou a necessidade de valorizar quem promove uma sociedade mais diversa.

A cerimônia celebrou conquistas individuais e o papel coletivo de artistas, comunicadores, ativistas e empreendedores na transformação da realidade LGBTQIAPN+ no Rio





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