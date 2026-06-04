Thiago Almeida é eleito presidente da São Clemente e causa alvoroço nas redes sociais

O novo presidente da São Clemente, Thiago Almeida, chamou atenção nas redes sociais pela sua beleza e corpo sarado. Formado em Publicidade e Propaganda, ele é herdeiro da família Almeida Gomes, fundadora da agremiação, e recebeu muitos elogios e brincadeiras após ser eleito presidente. A escola de samba da Série Ouro carioca vai abrir os desfiles na Marquês de Sapucaí em 2027.

O anúncio do novo presidente da São Clemente , escola de samba da Série Ouro carioca, causou grande repercussão nas redes sociais . Thiago Almeida , de 37 anos, chamou a atenção não apenas pela sua beleza e corpo sarado , mas também pela sua trajetória dentro da agremiação.

Formado em Publicidade e Propaganda, ele é herdeiro da família Almeida Gomes, fundadora da São Clemente, e recebeu muitos elogios e brincadeiras após ser eleito presidente.

'Com um presidente desses, quero ser musa dessa escola de samba', disse um internauta. 'Ele é o momento. Está com tudo!

', afirmou outro. 'Já quero ser musa', brincou David Brazil. Thiago começou a desfilar na São Clemente ainda quando criança, aos 10 anos, e aos 18 já trabalhava dentro do barracão. Desde então, nunca mais parou de prestar serviço para a escola do coração, chegando até o cargo de diretor de Carnaval e vice-presidente.

Ele foi aclamado presidente da São Clemente na última terça-feira, 2 de fevereiro. Em 2027, a escola vai abrir os desfiles na Marquês de Sapucaí, sendo a primeira a desfilar na sexta-feira de Carnaval, dia 5 de fevereiro





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