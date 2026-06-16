Thelma Assis vence processo contra Rodrigo Branco por comentário racista e recebe indenização de R$ 40 mil

A juíza destacou que o racismo transcende a esfera individual e atinge a coletividade, reforçando a necessidade de resposta compensatória e pedagógica para prevenir novas ofensas.

A médica e apresentadora Thelma Assis , de 41 anos, venceu um processo judicial que moveu contra o empresário e jornalista Rodrigo Branco , após um comentário racista proferido contra ela, campeã do BBB 20 .

A sentença, expedida pela 6ª Vara Cível do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, em São Paulo, condenou o empresário ao pagamento de R$ 40 mil em danos morais, além de juros e correção monetária. O caso remonta a 2020, durante a participação de Thelma no reality show, quando Rodrigo participou de uma live no Instagram e fez afirmações preconceituosas. Ele declarou que a torcida da participante existia "porque ela é negra coitada".

Mesmo após ser repreendido pela influenciadora Jude Paulla, ele também mencionou a jornalista Maju Coutinho para argumentar que mulheres negras só alcançariam destaque em função de sua cor. A juíza Flávia Snaider Ribeiro, da 6ª Vara Cível, destacou em sua decisão que os comentários não podem ser tolerados. A magistrada ressaltou que o racismo transcende a esfera individual e atinge a coletividade, reproduzindo símbolos de opressão estrutural e reforçando padrões históricos de exclusão e violência simbólica.

Segundo ela, a conduta do réu não se limita a ofender a vítima e seus familiares, mas tem a propensão de atingir a coletividade como um todo, exigindo uma resposta compensatória e pedagógico-dissuasória para prevenir repetições e reafirmar o compromisso constitucional de erradicação do racismo. A decisão também aponta que as declarações desmereceram a trajetória profissional e pessoal de Thelma, associando seu sucesso exclusivamente ao fato de ser uma mulher negra, algo inaceitável.

Em nota nas redes sociais, Thelma celebrou a vitória judicial: "Eu precisava que a justiça reconhecesse o fato, e ela foi feita. Foram seis anos lutando praticamente sozinha, somente com o apoio da minha família e dos meus advogados, contra uma injúria racial covarde". Ela enfatizou que "não se trata de uma ofensa individual, mas de uma repercussão coletiva" e que esse impacto não se desfaz com um simples pedido de desculpas.

"Ele precisava de punição - uma punição educativa para que ações como essa não se repitam", concluiu. Rodrigo Branco, que reside nos Estados Unidos, foi citado por edital e não se manifestou nos autos do processo. Ainda cabe recurso da decisão





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