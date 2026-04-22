The Weeknd Confirma Shows no Brasil com Anitta e Lança Funk em Novo Álbum

The Weeknd chega ao Brasil com a turnê 'After Hours Til Dawn' no final de abril, com shows no Rio de Janeiro e São Paulo. A cantora Anitta o acompanhará, e o novo álbum do artista inclui a faixa 'Sao Paulo' com participação dela e sample de Tati Quebra Barraco. Ingressos ainda disponíveis.

A espera dos fãs brasileiros está chegando ao fim! The Weeknd , o aclamado cantor e compositor canadense, confirmará sua presença no Brasil na próxima semana, marcando um momento aguardado por sua legião de admiradores.

Abel Tesfaye, nome artístico do artista, preparou uma série de apresentações eletrizantes em solo brasileiro, com três shows agendados para o final de abril. A turnê 'After Hours Til Dawn', que tem conquistado o público mundial, desembarcará no Brasil com uma energia renovada e promessa de performances inesquecíveis. O cronograma de shows inclui uma apresentação no Rio de Janeiro, no dia 26 de abril, e duas em São Paulo, nos dias 30 de abril e 1º de maio.

Os palcos escolhidos para receber o astro canadense são o Estádio Nilton Santos, conhecido como Engenhão, no Rio de Janeiro, e o MorumBis, localizado na zona sul da capital paulista. A escolha desses locais demonstra a intenção de proporcionar uma experiência imersiva e de alta qualidade para os fãs, com infraestrutura adequada e capacidade para receber um grande público. A parceria de The Weeknd com a estrela brasileira Anitta adiciona um brilho especial a esta turnê.

A cantora carioca, que desfruta de reconhecimento internacional, não apenas acompanhará o artista canadense no Brasil, mas também o acompanhará em apresentações no México, consolidando uma colaboração artística que tem gerado grande expectativa. A relação de amizade entre os dois artistas é evidente, e a união de seus talentos promete momentos únicos e memoráveis nos palcos.

A presença de Anitta na turnê não se limita a uma participação especial, mas sim a uma co-protagonismo, com ambos os artistas sendo creditados como estrelas principais da 'After Hours Til Dawn Tour'. Essa decisão demonstra o respeito e a valorização do talento brasileiro, elevando Anitta a um patamar de igualdade com um dos maiores nomes da música pop mundial.

Além de Anitta, o rapper Playboi Carti também integrará a turnê, assumindo o espaço da cantora em outros países, ampliando ainda mais o alcance e a diversidade da produção. A inclusão de Playboi Carti reforça a proposta da turnê de apresentar uma variedade de estilos musicais e atrair um público amplo e diversificado.

Mesmo com o grande sucesso de The Weeknd no Brasil em apresentações anteriores, os ingressos para os shows da 'After Hours Til Dawn Tour' ainda estão disponíveis para compra no site da Ticketmaster, até o momento da publicação desta notícia. No Rio de Janeiro, todas as seções do estádio, incluindo a pista, oferecem ingressos disponíveis, com opções de meia-entrada, inteira e ingresso solidário para atender às diferentes necessidades dos fãs.

Em São Paulo, a disponibilidade de ingressos é semelhante apenas na pista, na cadeira superior e no pacote VIP. Nos demais setores, como a arquibancada e a cadeira inferior, os ingressos estão esgotados ou com baixa disponibilidade, indicando a alta demanda por parte do público paulista. A nova turnê de The Weeknd traz consigo a promessa de apresentar ao público brasileiro as músicas do álbum 'Hurry Up Tomorrow', que completa a trilogia iniciada por 'After Hours' e 'Dawn FM'.

O projeto mais recente do artista, inclusive, conta com a participação de Anitta na faixa 'Sao Paulo', um funk contagiante que sampleia a música de Tati Quebra Barraco, demonstrando a influência da cultura brasileira na obra do cantor canadense. A expectativa é que a setlist dos shows inclua também os singles 'Choka Choka' e 'Pinterest', do novo álbum de Anitta, proporcionando aos fãs a oportunidade de cantar e dançar ao som dos sucessos mais recentes da cantora





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