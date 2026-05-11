The Vineta Hotel reinaugura-se como hotel da Oetker

O The Vineta Hotel, centenário e localizado em Palm Beach, na Flórida, reabriu as portas em março como parte da Oetker Hotels, uma coleção de hotéis e villas ultraluxuosas ao redor do mundo. A propriedade, que foi inaugurado originalmente como Lido-Venice em 1926 e, pouco tempo depois, renomeado como The Vineta, título que manteve por mais de 50 anos, reabriu como The Chesterfield em 1989, até encerrar as atividades em 2022.

Após uma extensa renovação, o centenário The Vineta Hotel inicia um novo capítulo na luxuosa Palm Beach , na Flórida . A propriedade reabriu as portas em março como parte da Oetker Hotels , uma coleção de hotéis e villas ultraluxuosas ao redor do mundo.

O The Vineta é o primeiro hotel da Oetker nos Estados Unidos. A uma curta distância da Worth Avenue, repleta de lojas de grifes e de construções mediterrâneas, o hotel foi inaugurado originalmente como Lido-Venice em 1926 e, pouco tempo depois, renomeado como The Vineta, título que manteve por mais de 50 anos. Chegou a ser um condomínio na década de 1980 e reabriu como The Chesterfield em 1989, até encerrar as atividades em 2022.

A reinauguração resgata o nome histórico 'Vineta' e mescla a herança arquitetônica da costa da Flórida com uma estética mediterrânea sofisticada





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