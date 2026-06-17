The Adventures of Elliot: nostalgia, viagem no tempo e uma aventura promissora da Square Enix

The Adventures of Elliot é o novo jogo da Square Enix que mistura exploração, fantasia e viagem no tempo. Com um visual encantador em 2.5D e uma trilha sonora marcante, a aventura acompanha Elliot, que descobre uma porta capaz de atravessar o tempo e se vê envolvido em disputas de poder que afetam diferentes períodos da história. O combate em tempo real é fluido e a progressão ocorre através de armas e melhorias. Apesar de algumas áreas do mapa parecerem vazias, a relação entre as eras cria uma sensação de descoberta e reconhecimento.

The Adventures of Elliot, nova aposta da Square Enix , combina exploração, fantasia e viagem no tempo em uma aventura de visual encantador. O jogo não esconde suas influências de clássicos, mas busca construir uma experiência própria.

O resultado é uma jornada charmosa e envolvente, nem todas as ideias funcionam com a mesma força, mas deixa a sensação de que a Square Enix pode ter encontrado uma boa base para uma nova franquia. O visual em 2.5D valoriza cenários detalhados e composições que parecem ilustrações em movimento. A trilha sonora ajuda a dar identidade às eras visitadas. A história acompanha Elliot, um aventureiro do reino de Huther, que descobre uma porta capaz de atravessar o tempo.

A premissa usa elementos conhecidos, mas encontra força na forma como costura passado e presente. Elliot passa por quatro eras diferentes no mesmo território, permitindo observar mudanças na arquitetura e na atmosfera. O mapa nem sempre aproveita todo o potencial, algumas áreas parecem vazias em determinadas eras. O combate em tempo real é agradável, com armas variadas e poderes de companheiras que permitem diferentes abordagens.

A progressão não é linear, o crescimento acontece por meio de armas mais fortes e melhorias em templos e missões. A dificuldade padrão é acessível, com alguns chefes que oferecem bons desafios





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