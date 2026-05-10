Texto original: "O que vão enfrentar os consumidores e empresas com o aumento dos preços de petróleo e gás no Oriente Médio" - Porquê o Estreito de Ormuz é tão importante para a economia global?

Kevin Hassett, secretário executivo do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos, reconheceu o aumento temporário dos custos do consumidor e da empresa em função da guerra no Oriente Médio e do aumento no preço do petróleo e do gás. Dependendo da reabertura do Estreito de Ormuz, o preço do petróleo pode cair de forma mais rápida do que anteriormente previsto, apontou Hassett.

O diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos, Kevin Hassett, reconheceu neste domingo (10) que consumidores e empresas enfrentarão custos mais altos "no curto prazo", à medida que a guerra no Oriente Médio aumenta o preço do petróleo e do gás.

Mas, assim que o Estreito de Ormuz for totalmente aberto, "muito petróleo" será liberado no mercado, reduzindo os preços, disse Hassett no programa "Sunday Morning Futures" da Fox News. Garantir a passagem segura de navios pela via tem sido um aspecto fundamental das negociações para um acordo de paz de longo prazo com o Irã, que ainda não foi alcançado. A reabertura do Estreito "pode levar um ou dois meses", sinalizou Hassett.

"Mas, assim que o fluxo de petróleo começar, esperamos que os preços do petróleo caiam relativamente rápido, certamente antes das eleições (de meio de mandato)", continuou





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