Teste do pezinho completa 25 anos com avanços, mas acesso à versão ampliada ainda é desafio no Brasil

O teste do pezinho, parte do Programa Nacional de Triagem Neonatal, celebra 25 anos como ferramenta vital para diagnóstico precoce de mais de 50 doenças. Embora a versão básica do SUS cubra sete condições, a ampliação para todas as doenças da lista nacional ainda enfrenta barreiras de implementação e falta de prazos legais, o que limita o acesso. A data reforça a necessidade de expandir o exame e melhorar a rede de acompanhamento especializado.

O Programa Nacional de Triagem Neonatal ( PNTN ), conhecido como teste do pezinho , celebra 25 anos neste sábado, 6 de junho, data instituída como Dia Nacional do Teste do Pezinho.

Criado em 2001 pelo Ministério da Saúde, o exame é uma ferramenta essencial para a detecção precoce de diversas condições de saúde em recém-nascidos, podendo identificar mais de 50 doenças na sua versão ampliada. A coleta é feita por meio de um pequeno furo no calcanhar do bebê, com o sangue absorvido em papel-filtro, e deve ser realizada idealmente entre 48 horas e cinco dias após o parto, ou até o 28º dia de vida, conforme orientação do ministry.

O objetivo primordial é prevenir alterações no desenvolvimento físico e mental, permitindo intervenção rápida e acompanhamento especializado. Quando o teste indica uma suspeita, exames confirmatórios são conduzidos e, se confirmado, o tratamento pode ser iniciado precocemente, muitas vezes evitando sequelas graves. A versão original do programa, ao ser incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS), detectava apenas duas doenças: fenilcetonúria e hipotireoidismo congênito.

Com o tempo, a rede foi expandida e atualmente o exame básico do SUS cobre sete doenças, enquanto a versão ampliada, que pode ser realizada em laboratórios privados, abrange mais de 50 condições. Entre as doenças rastreadas estão a fenilcetonúria, que causa atraso neuropsicomotor; a hiperplasia suprarrenal congênita, que pode levar à perda salina e Óbito; o hipotireoidismo congênito, que prejudica o desenvolvimento do sistema nervoso; a anemia falciforme, que afeta múltiplos órgãos; a toxoplasmose congênita, que pode causar danos visuais e auditivos; e outras.

Apesar dos avanços, o acesso à triagem ampliada ainda é desigual. A Lei nº 14.154/2021 alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente para expandir o programa no SUS de sete para mais de 50 doenças, com implementação prevista em cinco etapas, um ano após a sanção.

No entanto, a legislação não definiu prazos compulsórios para estados e municípios, o que tem dificultado a universalização da versão ampliada. Além disso, há a necessidade de fortalecer a rede de saúde e capacitar médicos especialistas para o acompanhamento das inúmeras condições identificadas.

A celebração dos 25 anos reforça a importância da triagem neonatal como política pública de saúde preventiva e serve como alerta para a necessidade de ampliar o acesso, garantindo que todos os bebês tenham a oportunidade de diagnóstico precoce e tratamento adequado, reduzindo assim a carga de doenças graves e irreversíveis na infância





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