Teste antidoping surpresa da Fifa atrasa entrevista coletiva de Danilo na Seleção Brasileira

Um teste antidoping não anunciado pela Fifa provocou um atraso de cerca de 12 minutos no início da entrevista coletiva do lateral-direito Danilo, na concentração da Seleção Brasileira. A ação integra os procedimentos rotineiros da entidade durante a Copa do Mundo e faz parte do protocolo de controle de dopagem. Entenda como funcionam as coletas durante o torneio.

A programação da Seleção Brasileira sofreu uma pequena alteração nesta quarta-feira (17) devido a um teste antidoping surpresa realizado pela Fifa . A ação aconteceu no hotel onde a delegação está hospedada, atrasando em aproximadamente 12 minutos o início da entrevista coletiva do lateral-direito Danilo .

A coleta de amostras foi feita sem aviso prévio, mas integra os procedimentos rotineiros adotados pela entidade durante a Copa do Mundo. Para o torneio, a Fifa designa oficiais de controle de dopagem em cada uma das cidades-sede, responsáveis por conduzir as fiscalizações junto às seleções participantes. Os testes podem ocorrer em diferentes momentos da competição.

Fora dos dias de jogo, agentes credenciados têm autorização para visitar hotéis de concentração e centros de treinamento para coletar amostras de sangue e urina dos atletas. Já após as partidas, os jogadores podem ser escolhidos para o controle antidoping por sorteio ou por indicação específica. Um representante da Fifa acompanha todos os procedimentos, desde a retirada das amostras até o fechamento e lacre dos recipientes que serão encaminhados para análise.

Caso seja detectada alguma irregularidade, o jogador tem direito à abertura da chamada amostra B, além de poder apresentar defesa antes da definição de qualquer eventual punição esportiva. Esse tipo de teste surpresa faz parte do protocolo anticorrupção no esporte e busca garantir a igualdade de condições entre todas as equipes, monitorando o uso de substâncias proibidas que possam melhorar o desempenho.

Apesar do contratempo, a delegação brasileira manteve sua rotina de preparação para o próximo jogo, com foco total na fase de grupos do mundial. Ainda que a rotina tenha sido momentaneamente interrompida, os jogadores e comissão demonstraram total colaboração com os inspetores, entendendo a importância do controle antidoping para a credibilidade do torneio. A amostra coletada seguirá para laboratórios credenciados pela Fifa, onde será analisada em busca de substâncias proibidas.

O laudo final deve ser divulgado nos próximos dias, cumprindo o prazo estabelecido pela Wada, a Agência Mundial Antidoping. Enquanto isso, o Brasil segue treinando com vistas ao próximo compromisso, confiante no trabalho realizado até aqui e no Fair Play que sempre caracterizou sua trajetória em Copas do Mundo





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