Tesouro Reserve: O Novo Título do Tesouro Direto

Governo lança o Tesouro Reserva, novo investimento com aplicação a partir de R$ 1 - Foto: Divulgação.

Um novo tipo de investimento do Tesouro Direto, plataforma do governo federal para aplicação em títulos públicos, já está disponível para investidores que buscam alternativas mais simples e com previsibilidade de rendimento.

O Tesouro Reserva é lançado oficialmente nesta segunda-feira (11) como alternativa à poupança, aos CDBs (Certificados de Depósito Bancário) e às caixinhas digitais dos bancos. O novo título permite aplicações a partir de R$ 1 e tem rentabilidade atrelada à taxa básica de juros, a Selic. Segundo especialistas, isso democratiza e facilita o acesso por investidores iniciantes. Investimento mínimo de R$ 1; possível resgate a qualquer momento, sem descontos.

Rentabilidade atrelada à Selic, a taxa básica de juros da economia, atualmente em 14,50% ao ano. Investimento é considerado de baixo risco por ser um título público de renda fixa emitido pelo governo federal. Ocorre o tradicional toque da campainha na B3, a bolsa de valores brasileira, dando início à oferta do título ao público geral





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