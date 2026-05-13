Tesouro Reserva: quem pode declarar o filho como dependente no Imposto de Renda?

O Tesouro Reserva é um novo título do Tesouro Direto que oferece uma alternativa simples e acessível para investir em aplicações financeiras a partir de R$ 1 com rendimento equivalente a 100% do CDI e liquidez diária. Ele já está disponível em São Paulo para distribuição inicial por parte do Banco do Brasil, que tem exclusividade distrital de vendas. A intenção é competir com poupanças e CDsBs com liquidez diária, com destaque para as aplicações utilizadas por pequenos investidores em ‘caixinhas’.

Pais separados: quem pode declarar o filho como dependente no Imposto de Renda? Ele apresenta uma alternativa simplificada e acessível para guardar dinheiro em segurança, com aplicações a partir de R$ 1 e rendimento igual a 100% do CDI.

Construído em parceria com a Secretaria do Tesouro Nacional, a B3 e o Banco do Brasil, o Tesouro Reserva, como é chamado, se torna uma opção competitiva para poupanças, CDsBs e outras aplicações financeiras, especialmente para os “caixinhas” utilizadas por pequenos investidores. O plano tem potencial para se tornar uma das principais opções de emergência de reserva no país, combinando segurança, liquidez e rendimento competitivo. É possível inscrever-se no Tesouro Reserva por meio de bancos e corretoras determinadas





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