Tesouro Reserva: Novo tipo de aplicação com liquidez 24 horas por dia e rendimento atrelado à Selic

O Tesouro Reserva é um novo tipo de aplicação lançada pelo Tesouro Direto, uma plataforma do governo federal para investimentos em títulos públicos. O produto oferece liquidez a qualquer hora do dia, através do PIX, e rendimento atrelado à Selic. O Tesouro Reserva foi criado como uma alternativa mais simples à poupança e aos CDBs (Certificados de Depósito Bancário) e às caixinhas digitais dos bancos em relação aos investimentos em títulos públicos.

Tesouro Reserva : Tesouro Nacional lança novo investimento que poderá ser negociado 24 horas por dia. O Tesouro Direto , plataforma do governo federal para investimentos em títulos públicos , lançou o Tesouro Reserva , novo tipo de aplicação voltado a quem busca uma alternativa simples, com possibilidade de resgate a qualquer momento e rendimento previsível.

Criado como alternativa à poupança, aos CDBs (Certificados de Depósito Bancário) e às caixinhas digitais dos bancos, o Tesouro Reserva permite aplicações a partir de R$ 1 e tem rendimento ligado à Selic, a taxa básica de juros da economia





g1 / 🏆 7. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tesouro Direto Tesouro Reserva Aplicar Dinheiro Resgatar Dinheiro Liquidez 24 Horas Por Dia Rendimento Atrelado À Selic Área De Aplicações CDB Poupança Títulos Públicos Tráfico Financeiro Fintech

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tesouro Reserve: O Novo Título do Tesouro DiretoGoverno lança o Tesouro Reserva, novo investimento com aplicação a partir de R$ 1 - Foto: Divulgação.

Read more »

Tesouro Reserva estreia com aplicação a partir de R$ 1 e rendimento ligado à SelicNovo título do Tesouro Direto começa a ser oferecido nesta segunda-feira como alternativa à poupança, aos CDBs e às caixinhas digitais, com foco em simplicidade, liquidez e previsibilidade

Read more »

Secretaria do Tesouro Nacional lança Tesouro Reserva com liquidez imediataA Secretaria do Tesouro Nacional lança oficialmente o Tesouro Reserva, um novo título público atrelado à Selic com liquidez 24/7, sem marcação a mercado e aplicação mínima de R$ 1,00, ideal para reserva de emergência

Read more »

Tesouro Reserva: entenda a diferença entre a nova aplicação e os demais títulos do TesouroPapel não terá a chamada marcação a mercado e terá segurança semelhante à poupança

Read more »