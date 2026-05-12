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Tesouro Reserva: Novo tipo de aplicação com liquidez 24 horas por dia e rendimento atrelado à Selic

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Tesouro Reserva: Novo tipo de aplicação com liquidez 24 horas por dia e rendimento atrelado à Selic
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📆5/12/2026 10:54 AM
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O Tesouro Reserva é um novo tipo de aplicação lançada pelo Tesouro Direto, uma plataforma do governo federal para investimentos em títulos públicos. O produto oferece liquidez a qualquer hora do dia, através do PIX, e rendimento atrelado à Selic. O Tesouro Reserva foi criado como uma alternativa mais simples à poupança e aos CDBs (Certificados de Depósito Bancário) e às caixinhas digitais dos bancos em relação aos investimentos em títulos públicos.

Tesouro Reserva : Tesouro Nacional lança novo investimento que poderá ser negociado 24 horas por dia. O Tesouro Direto , plataforma do governo federal para investimentos em títulos públicos , lançou o Tesouro Reserva , novo tipo de aplicação voltado a quem busca uma alternativa simples, com possibilidade de resgate a qualquer momento e rendimento previsível.

Criado como alternativa à poupança, aos CDBs (Certificados de Depósito Bancário) e às caixinhas digitais dos bancos, o Tesouro Reserva permite aplicações a partir de R$ 1 e tem rendimento ligado à Selic, a taxa básica de juros da economia

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