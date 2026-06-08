Terremoto de magnitude 7,8 destrói prédios e deixa dezenas de mortos em Mindanao, Filipinas

Um forte sismo de magnitude 7,8 atingiu a ilha de Mindanao, provocando o colapso de edifícios, 32 mortes e mais de 120 feridos, enquanto autoridades declaram estado de emergência e iniciam operações de resgate intensivas.

Um forte abalo sísmico de magnitude 7,8 sacudiu a ilha de Mindanao , no sul das Filipinas, na madrugada de segunda‑feira, horário de Brasília. O sismo, registrado pelo Centro Alemão de Pesquisa em Geociências (GFZ), provocou o colapso de diversas edificações, incluindo prédios residenciais e comerciais, sobretudo nas cidades de General Santos e nas áreas circundantes.

As imagens capturadas logo após o tremor mostram ruas repletas de destroços, fachadas desabadas e veículos espalhados entre os escombros, enquanto equipes de socorro correm contra o tempo para localizar sobreviventes entre os entulhos. A força do terremoto foi sentida em várias cidades da região, gerando pânico entre a população, que buscou refúgio em áreas abertas e abrigos improvisados.

Segundo as autoridades de Manila, o desastre deixou pelo menos 32 mortos e 129 feridos, números que podem ainda aumentar à medida que as operações de busca e salvamento avançam. Hospitais locais vêm enfrentando uma demanda intensa, com equipes médicas tratando vítimas com ferimentos que variam de ferimentos leves a lesões graves, incluindo fraturas e traumatismos cranianos. A infraestrutura de comunicação foi parcialmente comprometida, dificultando a transmissão de informações e a coordenação das equipes de emergência.

O governo filipino, por meio da Agência Nacional de Gerenciamento de Desastres (NDRRMC), declarou estado de emergência na província e mobilizou recursos, incluindo forças militares, bombeiros e grupos de voluntários, para prestar assistência imediata às áreas mais afetadas. Mindanao, a segunda maior ilha do arquipélago, abriga cerca de 27,3 milhões de habitantes, tornando‑se a sétima ilha mais populosa do planeta.

A região está inserida no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma zona de intensa atividade tectônica que engloba vulcões, fossas oceânicas e falhas geológicas capazes de gerar terremotos de grande magnitude. Esse contexto geológico explica a vulnerabilidade da ilha a eventos sísmicos como o que ocorreu recentemente.

Especialistas alertam que a reativação de falhas locais pode gerar novos tremores nas próximas semanas, reforçando a necessidade de medidas preventivas, como a revisão de normas de construção e a implementação de sistemas de alerta precoce. Enquanto as equipes de resgate continuam a trabalhar incansavelmente, a população de Mindanao enfrenta o desafio de reconstruir suas casas, retomar suas atividades econômicas e lidar com o trauma causado por um dos maiores desastres naturais da história recente do país





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