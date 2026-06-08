Terremoto de magnitude 7,8 deixa ao menos 32 mortos nas Filipinas

Terremoto de grande magnitude atinge o sul das Filipinas, causando destruição, mortes e alerta de tsunami na região. Autoridades e especialistas commentam sobre as causas e a dificuldade de prever eventos sísmicos.

Um poderoso terremoto de magnitude 7,8 atingiu a região marítima próxima a Mindanao , no sul das Filipinas , provocando o desabamento de diversos prédios, mortes e emitindo alertas de tsunami em países vizinhos, como a Indonésia.

O tremor ocorreu no início da manhã desta segunda-feira (8) pelo horário de Brasília, e as imagens registradas logo após o evento revelaram cenas de destruição em áreas comerciais e residenciais. As Filipinas mobilizaram equipes militares e de resposta a desastres para atuar diante dos deslizamentos de terra e dos destroços causados pelo colapso de edificações.

De acordo com o analista de Clima e Meio Ambiente da CNN, Pedro Côrtes, a placa das Filipinas é uma placa pequena que sofre pressões muito intensas dos dois lados. Ela é pressionada pela Placa do Pacífico, que entra por baixo dela, e ao mesmo tempo pressiona a Placa Euroasiática. O terremoto ocorre justamente quando há um aumento dessa tensão e a rocha rompe. A previsão de terremotos permanece um desafio científico.

Nós não conseguimos prever quando um terremoto vai acontecer, afirmou, acrescentando que há sistemas de alerta sendo implementados em locais como a Califórnia e o Chile, capazes de avisar com minutos de antecedência. Reforços estruturais projetados para suportar melhor os tremores são importantes, mas diferentemente de previsões climáticas ou meteorológicas, não é possível antecipar com precisão a ocorrência de um evento sísmico extremo.

A informação foi apurada e checada por jornalistas, e o texto final passou pela revisão da equipe de jornalismo da CNN





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