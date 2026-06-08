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Terremoto de magnitude 7,8 atinge Filipinas e causa danos consideráveis

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Terremoto de magnitude 7,8 atinge Filipinas e causa danos consideráveis
TerremotoFilipinasMindanao
📆6/8/2026 3:50 PM
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Um forte terremoto de magnitude 7,8 atingiu as Filipinas na segunda-feira, causando danos consideráveis e deixando muitas pessoas sem abrigo. O terremoto ocorreu na ilha de Mindanao, epicentro do sismo, e deixou 32 pessoas mortas e 129 feridas.

Crianças de uma escola nas Filipinas viveram momentos de terror na segunda-feira quando um forte terremoto de magnitude 7,8 atingiu o país. Elas estavam na escola quando o tremor ocorreu.

Em um colégio na ilha de Mindanao, epicentro do terremoto, os alunos foram levados ao pátio e estavam agachados durante um novo tremor quando o telhado do ginásio no local desabou. Autoridades não confirmaram se alguém foi atingido pelo telhado que desabou. O terremoto deixou 32 pessoas mortas e 129 feridas, segundo autoridades de Manila. O tremor ocorreu na manhã de segunda-feira pelo horário local e foi um dos mais fortes da história recente das Filipinas.

A ilha de Mindanao, onde o terremoto ocorreu, é a segunda maior ilha do país em extensão e fica no sul do arquipélago. Ela possui 27,3 milhões de habitantes, o que a torna a sétima ilha mais populosa do mundo. A região onde o terremoto ocorreu é altamente propensa a movimentos sísmicos de grande magnitude devido à sua localização no 'Anel de Fogo', uma região de vulcões e fossas oceânicas que cercam parcialmente a Bacia do Pacífico.

Imagens capturaram o momento em que o telhado do ginásio desabou e registaram a gritaria e as expressões de medo dos alunos. Muitos deles choraram e ficaram abraçados aos professores. O vídeo também registrou o desabamento de um prédio na cidade de General Santos. O terremoto foi um dos mais fortes da história recente das Filipinas e deixou muitas pessoas sem abrigo.

A situação após o desastre é de grande preocupação e as autoridades estão trabalhando para ajudar as vítimas. Fotos que mostram a situação após o desastre foram publicadas nos meios de comunicação e mostram a extensão do dano causado pelo terremoto

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