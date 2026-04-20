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Terremoto de magnitude 7,5 abala a costa do Japão e dispara alerta de tsunami

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Terremoto de magnitude 7,5 abala a costa do Japão e dispara alerta de tsunami
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📆4/20/2026 5:42 PM
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Um forte sismo atingiu a costa nordeste japonesa, levando autoridades a ordenarem evacuações imediatas em cidades portuárias após a detecção de um tsunami e a interrupção de transportes ferroviários.

Um terremoto de magnitude 7,5 atingiu a costa nordeste do Japão nesta segunda-feira, gerando um estado de alerta máximo em toda a região. O abalo sísmico, registrado às 16h52 no horário local, provocou um tsunami imediato nas prefeituras de Iwate e na ilha de Hokkaido, conforme reportado pelo sistema de monitoramento da emissora pública NHK.

As autoridades locais confirmaram a chegada de ondas de quase um metro, com projeções meteorológicas indicando que o nível do mar pode subir até três metros em áreas críticas. Embora o susto seja considerável, o porta-voz do governo, Minoru Kihara, informou em coletiva de imprensa que, até o momento, não foram registrados danos estruturais graves nem vítimas fatais, mantendo a vigilância constante sobre a situação. O epicentro do tremor foi localizado no Oceano Pacífico, a uma profundidade de dez quilômetros. A intensidade do abalo alcançou o nível 5 na escala japonesa, o que é suficiente para dificultar a locomoção de pedestres e causar quedas em construções menos reforçadas, como muros de concreto. Como medida preventiva, o serviço de trens-bala na região de Aomori foi suspenso temporariamente pela agência Kyodo. Cidades portuárias como Otsuchi e Kamaishi, que guardam memórias dolorosas do desastre de 2011, ordenaram a evacuação imediata de milhares de cidadãos. A primeira-ministra Sanae Takaichi estabeleceu um grupo de trabalho de emergência para coordenar as ações de resgate e segurança, reforçando o pedido para que a população se dirija imediatamente para terrenos elevados e áreas seguras, longe da linha costeira. A programação da TV pública foi interrompida para transmitir avisos ininterruptos, com mapas detalhados destacando em vermelho as zonas de perigo e o alerta universal de evacuação em japonês e inglês. As autoridades explicam que o fenômeno é complexo e que a onda máxima pode demorar horas para atingir o litoral, podendo penetrar rios e canais, agravando o risco para quem permanece próximo a corpos d'água. O Japão, situado sobre o Anillo de Fuego do Pacífico, é uma das nações mais preparadas do mundo para eventos desta natureza, possuindo uma rede de mais de 1.000 estações sismográficas que permitem detectar o movimento das placas tectônicas com uma precisão impressionante antes mesmo das ondas de choque chegarem às áreas habitadas. Historicamente, o país ainda carrega as cicatrizes do terremoto de 2011, que atingiu magnitude 9 e causou o acidente nuclear de Fukushima, evento que resultou na perda de milhares de vidas. Diante disso, a atenção sobre as centrais nucleares é redobrada. Atualmente, embora não existam plantas em operação direta nas regiões afetadas de Hokkaido e Tohoku, as empresas Tohoku Electric e Hokkaido Electric Power monitoram atentamente suas instalações, incluindo a central de Onagawa. Até o presente momento, a Agência Internacional de Energia Atômica (OIEA) afirmou, com base em relatórios oficiais do governo japonês, que nenhuma anomalia foi detectada em infraestruturas nucleares, trazendo um alívio parcial à comunidade internacional diante da tensão que paralisou o país nesta segunda-feira

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