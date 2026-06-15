Terreiro de Umbanda no Rio sofre oito invasões em menos de um mês

A Tenda Espírita Tupiaçu e Tapajós, no Sampaio, Zona Norte do Rio, enfrenta invasões e furtos frequentes. Desde 17 de maio, oito assaltos já foram registrados, com bandidos roubando fios, metais e objetos de culto. A filha da babalorixá relata que os criminosos usam uma casa abandonada ao lado para acessar o terreiro. Religiosos gastaram cerca de R$ 26 mil em reformas.

A Tenda Espírita Tupiaçu e Tapajós (TETT), localizada no bairro do Sampaio, na Zona Norte do Rio de Janeiro, tem enfrentado uma onda de violência e criminalidade que afeta diretamente suas atividades religiosas.

Desde o dia 17 de maio, o terreiro de umbanda foi alvo de oito invasões e furtos, um número alarmante que preocupa os frequentadores e dirigentes da casa. Segundo Beatriz Barros, de 37 anos, filha da babalorixá Rosa Maria, os bandidos costumam levar principalmente fios de cobre e metais, que podem ser vendidos como sucata, mas também objetos sagrados utilizados nos cultos.

"Não sabemos de ocorrências como essas em outras casas e templos que existem na mesma Rua Antônio de Pádua. Isso tem acontecido porque o terreno ao lado tem uma casa abandonada, que é de propriedade da prefeitura. Há uns dois meses, o teto dessa casa caiu. Então, eles entram por esse imóvel e conseguem analisar os movimentos do terreiro", explica Beatriz.

A situação se agravou a ponto de os religiosos terem que investir cerca de R$ 26 mil em reformas e medidas de segurança, incluindo a instalação de uma cerca eletrificada no muro. Apesar disso, os criminosos continuam encontrando brechas. Em um dos episódios mais recentes, um homem cortou a concertina e acessou o telhado do terreiro. O telhado cedeu e o invasor caiu dentro do espaço sagrado, exatamente sobre as imagens de pretos velhos, danificando-as.

Ele roubou castiçais, adejás (espécies de sinos usados em rituais) e cestas de metal, e depois quebrou uma janela para fugir. No mesmo dia, em horário diferente, outros dois indivíduos arrebentaram a porta da cantina e levaram refrigerantes e outros mantimentos. Os frequentadores têm acionado o 190 sempre que o alarme é disparado, mas a polícia chega após os criminosos já terem fugido.

"Não é porque os policiais demoram, não. É porque os ladrões são rápidos demais. Como ninguém mora na casa, sempre que o alarme é acionado, um dos filhos de santo se prontifica e vai ao local o mais rápido possível. Muitas vezes, chega junto com a polícia, mas eles já saíram ou pularam para o terreno abandonado ao lado.

Aí não tem como ser feito o flagrante, e a polícia não pode entrar no terreno vizinho sem autorização", conta Beatriz. A casa abandonada, de propriedade da prefeitura, tornou-se um ponto vulnerável que facilita a ação dos bandidos. Os religiosos pedem providências ao poder público para que o imóvel seja lacrado ou demolido, impedindo o acesso. Enquanto isso, a comunidade da TETT vive em estado de alerta constante, temendo novos ataques e a perda de itens de valor espiritual inestimável.

O EXTRA entrou em contato com a Prefeitura do Rio e com a Polícia Militar e aguarda um posicionamento sobre as medidas que serão tomadas para garantir a segurança do terreiro e de outros templos na região. A repetição desses crimes não apenas causa prejuízos materiais, mas também fere a liberdade religiosa e o direito de culto, valores fundamentais em uma sociedade democrática





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