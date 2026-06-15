Terraiá em Salvador: Música, Comida e Cultura

O segundo dia do Terraiá, o São João do Terra, aconteceu no Museu De Arte Moderna Da Bahia (MAM), em Salvador, com shows de Falamansa, Joyce Alane e outras atrações.

O segundo dia do Terraiá , o São João do Terra, aconteceu no Museu De Arte Moderna Da Bahia (MAM), em Salvador. O evento contou com shows de Falamansa, Joyce Alane e outras atrações.

A música da Bahia é considerada a melhor do Brasil, de acordo com Silva, que se redimiu ao lado de fãs baianos e levantou o público no Terraiá. Mariana Aydar celebrou sua agenda lotada, mas confessou sentir saudade da filha e do namorado, dizendo não reclamar do que perdeu.

Além disso, a festa junina também contou com receitas de festa para serem feitas na air fryer, como 10 receitas diferentes para variar o menu. Os shows e a comida foram os principais atrações do evento, que contou com a presença de fãs de música e pessoas que se reuniram para celebrar a cultura junina. O evento foi um sucesso e deixou os participantes com um sentimento de alegria e celebração da cultura baiana





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