Termo de suspension da aplicação da Lei da Dosimetria em análise no STF e críticas sobre mudanças no texto da lei aprovadas em Congresso

Comentários sobre a decisão suspender a aplicação da Lei da Dosimetria e alterações realizadas em relação ao texto aprovado pelo Congresso Nacional, de acordo com relatora, autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes. Criticas sobre excesso de poder do Poder Judiciário e imposição de decisão monocrática do governo em detrimento do Congresso Nacional.

ter suspendido a aplicação da Lei da Dosimetria até que o Superior Tribunal Federal analise ações que questionam a norma.

"O senhor avalia essa nova decisão do ministro Alexandre de Moraes, agora, suspender a aplicação da lei da dosimetria, até o plenário decidir. E o senhor reforçou que está defendendo a sua lei do Banco Máximo. O senhor pretende falar com o Dadeu Colombo sobre isso, para instalação da discussão? A nossa base fala sempre, cobrando, nós temos uma exceção na última sessão do Congresso, para que pudéssemos votar e derrubar o veto da dosimetria.

A próxima sessão do Congresso continua travada até que seja feita a leitura do requerimento da setenta e do máximo. Então, a oposição não está negociando, isso não vai acontecer. Eu lembro que, mais uma vez, sempre ele, Alexandre de Moraes, e eu acho estranho porque foi o próprio Alexandre de Moraes que escreveu o texto que foi aprovado no Congresso Nacional da Onusimetria.

Foi o próprio Alexandre de Moraes que interditou o debate no Legislativo, tanto na Câmara quanto no Senado, porque nós queríamos amnistia ampla, geral e restrita. Aí, estranhamente, o relator lá na Câmara, que tem muita proximidade com o Alexandre de Moraes, parece que recebeu ligações diretamente dele sobre o que poderia ou não poderia estar nesse texto da dosimetria.

Portanto, feito segundo o próprio relator Paulinho da Força, ele dizia que o texto que nós aprovamos na Câmara de Deputados e no Senado foi um texto autorizado pelo Alexandre de Moraes.

E agora, muito estranhamente, ele vai dar essa canetada no secretário, estou sabendo agora qual foi o fundamento, não sei, mas parece mais uma vez um jogo combinado, mais uma vez, e a democracia que fica abalada, uma decisão do Congresso Nacional, em que sua grande większoçândica maioritária, defendendo a lei da amnistia, e numa canetada monocrática, mais uma vez, o ministro do governo devolve a decisão de nós, Os verdadeiros representantes do povo Mas o Brasil Parece que está se acostumando com isso Mas nós não vamos nos acostumar E é por isso Por causa desse excesso É que a credibilidade Do Poder Judiciário Foi para lá todo lixo





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