Terminal de passageiros do aeroporto de Hamburgo é esvaziado após incidente de segurança

O terminal de passageiros do aeroporto de Hamburgo foi esvaziado na sexta-feira após um incidente de segurança. Todos os passageiros devem passar por uma nova inspeção de segurança.

O terminal de passageiros do aeroporto de Hamburgo, no norte da Alemanha, foi esvaziado na sexta-feira após um incidente de segurança. Todos os passageiros devem passar por uma nova inspeção de segurança, informaram o aeroporto e a polícia.

O caso ocorreu por volta das 9h45, horário local, quando um homem acionou um botão de emergência que abre rotas de fuga, obtendo acesso não autorizado à área de segurança. Uma porta-voz da polícia federal disse que ele provavelmente apenas se perdeu. A medida de precaução tomada pela polícia federal terminou e os passageiros já estão passando pela segurança novamente. As operações de voo estão sendo retomadas, mas haverá atrasos e cancelamentos ao longo do dia.

O aeroporto informou que os voos estão temporariamente suspensos, mas os pousos estão ocorrendo normalmente. Os passageiros devem entrar em contato com sua companhia aérea. A polícia federal disse que a medida de precaução tomada foi apenas uma medida de precaução e que os passageiros já estão passando pela segurança novamente. A polícia também disse que não há motivo para preocupação e que a situação está sob controle.

O aeroporto está trabalhando para retomar as operações de voo normalmente. No entanto, haverá atrasos e cancelamentos ao longo do dia. O aeroporto está pedindo desculpas por qualquer inconveniente causado e está trabalhando para minimizar os efeitos do incidente. A polícia federal está investigando o incidente e está trabalhando para determinar as causas do acesso não autorizado à área de segurança.

A polícia também está trabalhando para garantir que os passageiros sejam tratados com respeito e que a situação seja resolvida da forma mais rápida possível. O aeroporto está trabalhando em estreita colaboração com a polícia federal para garantir que as operações de voo sejam retomadas normalmente. A polícia federal está pedindo que os passageiros sejam pacientes e que sigam as instruções das autoridades.

A situação está sendo monitorada de perto e a polícia federal está trabalhando para garantir que a situação seja resolvida da forma mais rápida possível. O aeroporto está trabalhando para retomar as operações de voo normalmente e está pedindo desculpas por qualquer inconveniente causado





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