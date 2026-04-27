Teresina: Semana com Chuvas Frequentes e Temperaturas Elevadas Previstas

Previsão do tempo para Teresina entre 27 de abril e 3 de maio de 2026: chuvas frequentes, temperaturas entre 22°C e 33°C, e alta umidade do ar. Quarta-feira será o dia mais chuvoso.

A cidade de Teresina se prepara para uma semana de tempo instável, com previsão de chuvas frequentes entre os dias 27 de abril e 3 de maio de 2026.

A população deve se preparar para um período marcado por variações de temperatura entre 22°C e 33°C, e uma alta probabilidade de precipitação em quase todos os dias da semana. A quarta-feira, dia 29 de abril, desponta como o dia mais chuvoso, com um volume de chuva que pode ultrapassar os 12 milímetros, exigindo atenção redobrada e medidas preventivas contra possíveis transtornos.

Analisando a previsão detalhada para cada dia, a segunda-feira, 27 de abril, terá um céu parcialmente nublado com chuva moderada, máxima de 33°C e mínima de 24°C, e 100% de probabilidade de chuva com cerca de 2,6 mm acumulados. A terça-feira, 28 de abril, apresentará um céu predominantemente nublado com aberturas, temperaturas entre 32°C e 22°C, e uma diminuição na probabilidade de chuva para 30%.

A partir da quarta-feira, a chuva se intensifica, com 100% de chance de precipitação e um volume significativo de 12,3 mm. A umidade do ar aumentará consideravelmente, atingindo 69%, e os ventos estarão mais amenos. Os dias subsequentes, quinta, sexta, sábado e domingo, manterão a tendência de chuvas fracas a moderadas, com temperaturas variando entre 22°C e 31°C, e a umidade relativa do ar oscilando entre 62% e 72%.

É importante ressaltar que, mesmo com as chuvas, os índices de radiação ultravioleta permanecerão altos, especialmente nos primeiros dias da semana, demandando o uso de protetor solar e outras medidas de proteção. Diante desse cenário, a recomendação é que os moradores de Teresina se mantenham informados sobre as atualizações da previsão do tempo, evitem áreas de risco, e adotem medidas preventivas para minimizar os impactos das chuvas.

A alta umidade do ar pode favorecer a proliferação de mosquitos transmissores de doenças, portanto, é fundamental redobrar a atenção com a limpeza de recipientes que possam acumular água. Além disso, a combinação de altas temperaturas e chuvas pode aumentar o risco de deslizamentos de terra em áreas mais vulneráveis. A Defesa Civil deve estar em estado de alerta para atender a eventuais ocorrências e prestar assistência à população.

A previsão indica que a instabilidade climática persistirá ao longo da semana, com chuvas em praticamente todos os dias, exigindo cautela e preparação por parte dos moradores de Teresina





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