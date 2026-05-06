Teresópolis recebe Festival di Teresa e se transforma em pedaço da Itália

Teresópolis recebe o Festival di Teresa, um evento que celebra a cultura italiana com música, gastronomia e atrações especiais. Além disso, o Qualistage, na Barra, recebe o primeiro show do projeto musical inédito da TV Globo. Déa Lúcia, viúva de Paulo Gustavo, apoia o novo relacionamento de Thales Bretas.

Teresópolis está prestes a receber o Festival di Teresa, um evento que promete transformar a cidade em um verdadeiro pedaço da Itália. O festival, que celebra a cultura italiana, trará atrações musicais, gastronomia típica e muito mais, proporcionando aos visitantes uma experiência única e imersiva.

Além disso, o evento contará com a presença de artistas renomados, que irão animar o público com performances marcantes. O Festival di Teresa é uma oportunidade para os amantes da cultura italiana se reunirem e celebrarem suas raízes em um ambiente festivo e acolhedor. Na noite desta quinta-feira, o Qualistage, localizado na Barra, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, será palco do primeiro show do projeto musical inédito da TV Globo.

O espetáculo, que promete ser um dos destaques culturais do ano, contará com a participação de grandes nomes da música brasileira, que irão se apresentar em um cenário repleto de efeitos especiais e tecnologia de ponta. O público poderá esperar um show repleto de emoções e surpresas, com um repertório que abrange diversos gêneros musicais e épocas diferentes.

Este evento marca o início de uma nova era para a música no Brasil, com a TV Globo investindo em projetos inovadores que buscam conectar o público com a arte de forma única e impactante. Após cinco anos sem Paulo Gustavo, Déa Lúcia, viúva do humorista, publicou um emocionante relato em suas redes sociais, demonstrando seu apoio ao novo relacionamento de Thales Bretas.

Em um texto repleto de sentimentos, Déa expressou que Thales merece ser feliz e encontrar amor novamente, destacando a importância de seguir em frente após a perda de um ente querido. A publicação de Déa Lúcia tocou o coração de muitos fãs, que se emocionaram com a mensagem de esperança e resiliência transmitida pela viúva do humorista.

O relato também serviu como um lembrete da importância de apoiar uns aos outros em momentos de dificuldade, reforçando a ideia de que o amor e a compaixão podem ajudar a superar até as maiores perdas





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