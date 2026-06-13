Tereos e Technip Energies criam joint venture para produção de combustível sustentável de aviação

O grupo francês Tereos e a Technip Energies firmaram parceria para criar a Rebound, joint venture voltada à produção de Combustível Sustentável de Aviação (SAF) em larga escala no Porto de Dunquerque, na França. O projeto utilizará a tecnologia AtJ (Alcohol-to-Jet) para transformar etanol avançado em combustível de aviação sustentável.

O grupo francês Tereos , um dos maiores produtores mundiais de açúcar, etanol e amidos, firmou parceria com a Technip Energies , a Airbus e a Saf ran para criar a Rebound , joint venture voltada à produção de Combustível Sustentável de Aviação ( SAF , na sigla em inglês) em larga escala no Porto de Dunquerque, no norte da França .

O projeto utilizará a tecnologia AtJ (Alcohol-to-Jet), que transforma etanol avançado produzido a partir de resíduos agrícolas e florestais em combustível de aviação sustentável. A previsão é de produção anual de cerca de 160 mil toneladas de SAF, o que colocará a unidade entre as maiores instalações desse tipo na Europa. A iniciativa ocorre em meio à aceleração global da demanda por combustíveis de baixo carbono para a aviação.

Pela regulamentação ReFuelEU Aviation, da União Europeia, a mistura obrigatória de SAF no combustível de aviação deverá atingir 6% em 2030 e chegar a 70% em 2050. A Technip Energies atuará no desenvolvimento de engenharia e na estruturação técnica do projeto. Airbus e Safran entram como parceiras industriais e potenciais compradoras do combustível produzido. Segundo Jérôme Bos, Chief Strategy Officer da Tereos, o projeto reforça a estratégia de descarbonização da companhia e o desenvolvimento de cadeias industriais de baixo carbono.

Uma das etapas consideradas estratégicas já foi concluída: o Porto de Dunquerque concedeu à Technip Energies uma área industrial para implantação do projeto. A localização oferece vantagens logísticas tanto para o recebimento da matéria-prima quanto para o escoamento do combustível sustentável. O SAF é apontado hoje como a principal alternativa para reduzir as emissões do setor aéreo, um dos mais difíceis de descarbonizar globalmente.

Entre as rotas tecnológicas disponíveis, o modelo Alcohol-to-Jet vem ganhando espaço por permitir o aproveitamento do etanol como insumo energético. Os próximos passos do projeto incluem a seleção definitiva da tecnologia, obtenção das licenças ambientais, conclusão dos estudos de engenharia e estruturação financeira da planta.

A Dinamarca inaugura primeira grande usina de e-metanol do mundo, enquanto a parceria entre Tereos e Technip Energies visa contribuir para o surgimento da indústria de etanol para aviação na França, apoiando a descarbonização do setor





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