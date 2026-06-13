Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Tereos e Technip Energies criam joint venture para produção de combustível sustentável de aviação

Ambiente E Energia News

Tereos e Technip Energies criam joint venture para produção de combustível sustentável de aviação
TereosTechnip EnergiesRebound
📆6/13/2026 7:30 AM
📰CNNBrasil
101 sec. here / 13 min. at publisher
📊News: 79% · Publisher: 97%

O grupo francês Tereos e a Technip Energies firmaram parceria para criar a Rebound, joint venture voltada à produção de Combustível Sustentável de Aviação (SAF) em larga escala no Porto de Dunquerque, na França. O projeto utilizará a tecnologia AtJ (Alcohol-to-Jet) para transformar etanol avançado em combustível de aviação sustentável.

O grupo francês Tereos , um dos maiores produtores mundiais de açúcar, etanol e amidos, firmou parceria com a Technip Energies , a Airbus e a Saf ran para criar a Rebound , joint venture voltada à produção de Combustível Sustentável de Aviação ( SAF , na sigla em inglês) em larga escala no Porto de Dunquerque, no norte da França .

O projeto utilizará a tecnologia AtJ (Alcohol-to-Jet), que transforma etanol avançado produzido a partir de resíduos agrícolas e florestais em combustível de aviação sustentável. A previsão é de produção anual de cerca de 160 mil toneladas de SAF, o que colocará a unidade entre as maiores instalações desse tipo na Europa. A iniciativa ocorre em meio à aceleração global da demanda por combustíveis de baixo carbono para a aviação.

Pela regulamentação ReFuelEU Aviation, da União Europeia, a mistura obrigatória de SAF no combustível de aviação deverá atingir 6% em 2030 e chegar a 70% em 2050. A Technip Energies atuará no desenvolvimento de engenharia e na estruturação técnica do projeto. Airbus e Safran entram como parceiras industriais e potenciais compradoras do combustível produzido. Segundo Jérôme Bos, Chief Strategy Officer da Tereos, o projeto reforça a estratégia de descarbonização da companhia e o desenvolvimento de cadeias industriais de baixo carbono.

Uma das etapas consideradas estratégicas já foi concluída: o Porto de Dunquerque concedeu à Technip Energies uma área industrial para implantação do projeto. A localização oferece vantagens logísticas tanto para o recebimento da matéria-prima quanto para o escoamento do combustível sustentável. O SAF é apontado hoje como a principal alternativa para reduzir as emissões do setor aéreo, um dos mais difíceis de descarbonizar globalmente.

Entre as rotas tecnológicas disponíveis, o modelo Alcohol-to-Jet vem ganhando espaço por permitir o aproveitamento do etanol como insumo energético. Os próximos passos do projeto incluem a seleção definitiva da tecnologia, obtenção das licenças ambientais, conclusão dos estudos de engenharia e estruturação financeira da planta.

A Dinamarca inaugura primeira grande usina de e-metanol do mundo, enquanto a parceria entre Tereos e Technip Energies visa contribuir para o surgimento da indústria de etanol para aviação na França, apoiando a descarbonização do setor

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

CNNBrasil /  🏆 2. in BR

Tereos Technip Energies Rebound Combustível Sustentável De Aviação SAF Porto De Dunquerque França Descarbonização Aviação Energia Renovável

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-13 10:31:25