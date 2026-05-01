Tentativa de Ataque a Donald Trump em Washington: Suspeito Detido Após Troca de Tiros com Segurança

Um homem foi preso após tentar atacar o Presidente Donald Trump durante um evento em Washington. O suspeito, armado com várias armas, conseguiu ultrapassar a segurança do hotel antes de ser contido pelas forças de segurança, resultando em um agente ferido.

Um incidente de segurança grave ocorreu em Washington no sábado, envolvendo uma tentativa de ataque ao Presidente Donald Trump durante um jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca.

O suspeito, identificado como Allen, conseguiu ultrapassar a segurança do hotel em apenas quatro segundos, correndo portando uma arma de cano longo. Câmeras de segurança registraram o momento em que um agente de segurança aparentemente disparou em direção ao atirador. A investigação busca determinar se o suspeito chegou a disparar a arma que portava.

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Allen 'reconheceu a área' do hotel no dia anterior ao jantar, realizando o check-in como hóspede e explorando o local, incluindo o corredor e a academia. No momento do incidente, ele estava armado com uma pistola semiautomática, uma espingarda de bombeamento e três facas, e correu pelo terraço um andar acima do salão de baile.

A rápida ação das forças de segurança resultou na evacuação imediata do Presidente Trump, do Vice-Presidente J.D. Vance, de membros do gabinete e de outros funcionários da Casa Branca. Novas imagens divulgadas pela procuradora dos EUA para Washington, Jeanine Pirro, mostram o suspeito atravessando um detector de metais com a arma em mãos, disfarçada sob o casaco. Um agente do Serviço Secreto foi atingido pelo disparo, mas o colete anti-balas o protegeu de ferimentos graves.

A investigação está em andamento para determinar a origem do tiro que atingiu o agente, com especialistas em balística analisando a possibilidade de fogo amigo. O diretor do Serviço Secreto dos EUA, Sean Curran, afirmou à Fox News que o suspeito disparou à queima-roupa contra o agente, que heroicamente revidou, disparando cinco tiros. Curran descreveu o momento em que o suspeito, após ser atingido, colidiu com um detector de metais e foi dominado pelos agentes de segurança.

Allen enfrenta acusações graves, incluindo transporte de arma de fogo entre estados para cometer um crime e disparo de arma de fogo durante um crime violento, com penas máximas de 10 anos para cada acusação. A procuradora Pirro enfatizou que não há evidências de que o tiro tenha sido resultado de fogo amigo, embora documentos anteriores da acusação tenham alegado que um policial foi atingido por um tiro do suspeito.

Os advogados de defesa questionam as alegações dos promotores, e a investigação continua para esclarecer todos os detalhes do incidente





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