Tensão EUA-Irã: Trump Sinaliza Possibilidade de Novos Ataques e Analisa Proposta de Paz

O presidente Donald Trump considera a retomada de ataques militares contra o Irã enquanto Teerã analisa a resposta americana a uma proposta de paz. Legisladores americanos expressam frustração com o conflito.

A situação entre os Estados Unidos e o Irã permanece tensa, com o presidente Donald Trump sinalizando a possibilidade de retomada de ataques militares contra alvos iranianos.

A declaração ocorre em meio à análise, por parte do Irã, de uma resposta americana a uma proposta de paz apresentada por Teerã. A mídia estatal iraniana informou que a resposta foi entregue através do Paquistão e está sendo cuidadosamente avaliada. Embora os EUA ainda não tenham confirmado formalmente o envio da resposta, Trump indicou à emissora israelense Kan News que a proposta iraniana é inaceitável.

A proposta de 14 pontos do Irã inclui demandas significativas, como a retirada das forças americanas das proximidades de suas fronteiras, o fim do bloqueio naval aos portos iranianos e a cessação de todas as hostilidades, incluindo o conflito israelense no Líbano. Teerã enfatiza a necessidade de focar em 'acabar com a guerra' em vez de prolongar o cessar-fogo atual.

Trump, por sua vez, expressou insatisfação com o preço que o Irã pagou até o momento, referindo-se a '47 anos' de ações que prejudicaram a Humanidade e o Mundo. Ele admitiu não ter analisado o plano em detalhes, mas afirmou ter recebido informações sobre seu conteúdo. A possibilidade de novos ataques militares permanece em aberto, com Trump declarando que 'é uma possibilidade' e que os EUA 'não vão embora', buscando garantir que a situação não se repita no futuro.

A troca de propostas e declarações ocorre em um contexto de crescente frustração entre legisladores americanos, incluindo membros do próprio partido Republicano de Trump, em relação aos custos e objetivos obscuros do conflito. O Irã, por sua vez, respondeu aos ataques americanos e israelenses restringindo a navegação no Estreito de Ormuz, uma rota crucial para o petróleo global.

Trump argumentou que não precisa da aprovação do Congresso para continuar as hostilidades, alegando que o conflito foi 'encerrado' com a entrada em vigor do cessar-fogo em 8 de abril. No entanto, essa interpretação é contestada por senadores como Josh Hawley e Lisa Murkowski, que pedem maior clareza sobre os objetivos da operação e questionam sua eficácia.

A questão da capacidade nuclear iraniana continua sendo um ponto central de discórdia, com Trump reiterando que o Irã 'nunca poderá ter uma arma nuclear', enquanto Teerã nega buscar armas nucleares, afirmando que seu programa é apenas para fins pacíficos. A situação exige cautela e diplomacia para evitar uma escalada ainda maior do conflito





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