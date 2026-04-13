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Tensão entre Trump e Papa Leão XIV Aumenta Após Críticas à Guerra e ao Uso da Religião

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Tensão entre Trump e Papa Leão XIV Aumenta Após Críticas à Guerra e ao Uso da Religião
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📆4/13/2026 9:58 PM
📰JornalOGlobo
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O presidente americano, Donald Trump, responde com críticas duras às declarações do Papa Leão XIV sobre a guerra com o Irã, intensificando a tensão entre a Casa Branca e o Vaticano. O Papa condenou o conflito e o uso da religião, enquanto Trump o acusou de "fraqueza" e "liberalismo", revelando um choque de ideologias e estilos de liderança.

As críticas do Papa Leão XIV à guerra entre os Estados Unidos e o Irã, bem como sua condenação ao uso da religião para justificar o conflito, provocaram uma reação veemente do presidente americano, Donald Trump . A escalada de tensão entre a Casa Branca e o Vaticano expõe um abismo ideológico e de estilos de liderança, com o pontífice defendendo a paz e a diplomacia, enquanto Trump adota uma postura beligerante e de confronto. A situação se intensificou após Trump acusar o Papa de ser 'fraco' e 'liberal demais', além de questionar sua influência e legitimidade, marcando um dos momentos mais tensos nas relações entre os dois líderes religiosos e políticos.

Leão XIV, conhecido por sua postura pacifista e crítica à violência, tem reiteradamente apelado pela paz no conflito com o Irã. Ele condenou a 'idolatria de pessoas e do dinheiro', os perigos da arrogância e a 'violência absurda e desumana' que o conflito desencadeou, aprofundando a instabilidade no Oriente Médio. Trump, em resposta, utilizou as redes sociais para atacar o Papa, alegando que Leão deveria ser grato a ele por sua ascensão ao papado. Trump chegou a insinuar que a escolha de Leão foi influenciada por sua nacionalidade americana e criticou sua atuação, sugerindo que ele não estaria fazendo um bom trabalho e acusando-o de apoiar armas nucleares.

A reação de Trump evidenciou estilos opostos de lidar com conflitos: enquanto o Papa pede resolução, o presidente americano eleva imediatamente a tensão. As críticas do Papa se tornaram mais incisivas à medida que o conflito avançava, especialmente após autoridades americanas utilizarem argumentos teológicos para justificar a ofensiva, sem autorização do Congresso ou apoio de aliados.

A tensão entre Trump e Leão XIV aumentou com as recentes declarações do pontífice, que condenou a 'distorção' da missão cristã por 'desejo de dominação'. Em uma homilia antes da Páscoa, Leão enfatizou a importância de abandonar o desejo de conflito e buscar a paz. Cardeais americanos, em solidariedade ao Papa, participaram do programa '60 Minutes' para explicar o apoio às críticas de Leão ao governo americano. O embate entre os dois líderes evidencia um conflito de valores e visões de mundo.

Trump, ao criticar o Papa, demonstra uma postura de desrespeito e desprezo pela autoridade moral do líder religioso, enquanto Leão XIV reafirma seus princípios de paz e justiça social. A situação, que já era tensa, tende a se agravar, com possíveis repercussões nas relações internacionais e na geopolítica global. O confronto entre o presidente americano e o pontífice deixa clara a divisão de opiniões sobre a questão da guerra e o uso da religião em questões políticas.

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