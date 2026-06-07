A tensão entre Jamie Dimon e Brian Armstrong está a explodir publicamente, enquanto o Senado se aproxima de uma votação em plenário sobre a Lei da Claridade. Dimon, um cético de longa data em relação às criptomoedas, apoia amplamente a regulamentação do setor, mas discorda de uma disposição da Lei Clarity que permitiria que empresas como a Coinbase 'efetivamente pagassem juros sobre depósitos… sem a proteção que deveriam ter'.

Tensão entre Jamie Dimon e Brian Armstrong explode publicamente, enquanto o Senado se aproxima de uma votação em plenário sobre a Lei da Claridade. Dimon, um cético de longa data em relação às criptomoedas, apoia amplamente a regulamentação do setor, mas discorda de uma disposição da Lei Clarity que permitiria que empresas como a Coinbase 'efetivamente pagassem juros sobre depósitos… sem a proteção que deveriam ter'.

O comentário picante sobre Armstrong veio depois que Dimon enumerou outras preocupações sobre a Lei Clarity, incluindo o que ele considera medidas insuficientes contra lavagem de dinheiro e de 'conheça seu cliente' - salvaguardas que os bancos já têm em vigor há décadas. Pouco depois de o momento 'cheio de m****' de Dimon ter viralizado nas redes sociais, Armstrong respondeu no X, postando um meme aparentemente gerado por IA intitulado 'Rivalidade Acirrada', retratando a si mesmo e a Dimon como jogadores de hóquei.

Na quarta-feira, o CEO da Nvidia disse ao Politico que ficou 'perplexo' com a repreensão de Dimon sobre o projeto de lei que Armstrong acredita que, no fim das contas, será 'bom para os bancos'. Em declaração à CNN, o diretor de políticas da Coinbase, Faryar Shirzad, afirmou que 'no fim das contas, todos compartilhamos o mesmo objetivo: melhorar a vida financeira dos americanos'.

A Lei Clarity está causando inquietação tanto em Wall Street quanto entre os defensores dos consumidores devido à sua promessa de integrar mais profundamente as criptomoedas - um sistema financeiro historicamente autônomo e propenso a altos e baixos de tirar o fôlego - à estrutura do sistema financeiro tradicional.

'Não se trata apenas de uma questão relacionada às criptomoedas, mas de uma ampla desregulamentação dos nossos mercados de valores mobiliários', afirmou Hilary Allen, professora de Direito da American University especializada em bancos e criptomoedas, em uma entrevista. E isso deve preocupar a todos, diz Allen, mesmo que não tenham nenhum investimento, porque 'se houver uma crise financeira nesse setor… ninguém sairá ileso'





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