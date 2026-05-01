Tensão Diplomática na FIFA: Presidente Palestino Recusa Aperto de Mão a Representante Israelense

Durante o Congresso da FIFA em Vancouver, o presidente da Federação Palestina de Futebol, Jibril Rajoub, recusou apertar a mão do vice-presidente da federação israelense, Basim Sheikh Suliman, em um gesto de protesto contra a presença de clubes israelenses em território palestino. O incidente ocorreu após uma tentativa do presidente da FIFA, Gianni Infantino, de promover uma aproximação entre os dois dirigentes.

O Congresso da Federação Internacional de Futebol Associação ( FIFA ), realizado na cidade de Vancouver, no Canadá, na última quinta-feira, dia 30, foi palco de um incidente diplomático de grande repercussão envolvendo os representantes das federações de futebol da Palestina e de Israel .

O evento, que reuniu delegados de todo o mundo, teve um momento de tensão notável quando Jibril Rajoub, presidente da Federação Palestina de Futebol, recusou categoricamente apertar a mão de Basim Sheikh Suliman, vice-presidente da federação israelense. A recusa ocorreu em plena vista de todos, durante uma tentativa do presidente da FIFA, Gianni Infantino, de promover uma demonstração pública de reconciliação entre os dois dirigentes, em um gesto que visava simbolizar a união através do esporte.

A situação se desenrolou no palco principal, após discursos proferidos pelos representantes no plenário do congresso. Rajoub, ao tomar a palavra, aproveitou a oportunidade para reiterar as reclamações formais da federação palestina em relação à presença e às atividades de clubes de futebol israelenses em áreas consideradas território palestino, levantando questões sobre a legitimidade e o impacto dessas ações no contexto político e social da região.

Em seguida, Basim Sheikh Suliman também teve a oportunidade de se manifestar, apresentando a perspectiva israelense sobre a questão. Imediatamente após os discursos, Infantino, buscando uma solução diplomática, convidou ambos os dirigentes a retornarem ao centro do palco para um aperto de mãos, um gesto que ele esperava que pudesse sinalizar um passo em direção à paz e à cooperação.

No entanto, Rajoub, demonstrando uma postura firme e inflexível, recusou o aperto de mão e evitou qualquer contato físico com Suliman, em um ato que expressava a profunda insatisfação e o sofrimento do povo palestino. Apesar dos microfones estarem desligados naquele momento, relatos indicam que Rajoub teria proferido palavras em tom elevado, expressando a dor e o sofrimento de seu povo.

A vice-presidente da federação palestina, Susan Shalabi, apoiou a decisão de Rajoub, criticando a tentativa da FIFA de promover um gesto de reconciliação que ela considerava inadequado e insensível à realidade do conflito. Shalabi argumentou que a federação palestina não poderia cumprimentar um representante israelense, acusando Israel de praticar ações que ela classificou como fascismo e genocídio, e reiterando a importância de reconhecer o sofrimento da população palestina.

A recusa de Rajoub e o constrangimento gerado no palco principal levaram Infantino a intervir novamente, proferindo um discurso em que apelava à calma e à busca por soluções pacíficas. O presidente da FIFA enfatizou a necessidade de as entidades esportivas trabalharem juntas para promover a paz e a esperança, especialmente entre as crianças de ambas as nações, reconhecendo a complexidade dos temas em discussão e a importância de abordar o conflito com sensibilidade e respeito.

O incidente no Congresso da FIFA reacende o debate sobre o papel do esporte na política e a possibilidade de utilizá-lo como ferramenta para promover a paz e a reconciliação em regiões afetadas por conflitos. A recusa de Rajoub em apertar a mão de Suliman é um reflexo da profunda divisão e do sofrimento que marcam a relação entre palestinos e israelenses, e demonstra a dificuldade de separar o esporte da política em um contexto tão delicado.

A postura da FIFA, buscando promover um gesto de reconciliação, também foi alvo de críticas, com alguns argumentando que a organização deveria ter sido mais sensível à realidade do conflito e evitar colocar os dirigentes em uma situação desconfortável. O incidente serve como um lembrete de que o esporte, embora possa ser uma força positiva para a união e a cooperação, também pode ser utilizado como palco para manifestações políticas e expressões de protesto.

A complexidade do conflito entre palestinos e israelenses exige uma abordagem cuidadosa e respeitosa, e a FIFA, como organização internacional, tem a responsabilidade de garantir que suas ações não contribuam para agravar a situação ou perpetuar o sofrimento de qualquer um dos lados





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