Tensão comercial Brasil‑EUA: divergências entre Pix e Zelle intensificam debate sobre práticas de pagamento

Diferenças estruturais entre o Pix, plataforma pública brasileira, e o Zelle, sistema privado dos Estados Unidos, geram atritos comerciais e discussões sobre tarifas, inclusão financeira e responsabilidade regulatória.

As recentes divergências entre os sistemas de pagamentos brasileiros e norte‑americanos vêm alimentando uma disputa comercial que tem repercussões diplomáticas e estratégicas. O Pix , criado pelo Banco Central do Brasil, funciona como uma plataforma pública, de acesso livre e gratuito para pessoas físicas, e tem como principal objetivo ampliar a inclusão financeira no país.

Seu modelo aberto permite que bancos, fintechs e outras instituições se conectem a uma infraestrutura comum, oferecendo rapidez nas transferências, operação 24 horas por dia e custos reduzidos, o que tem impulsionado a adoção massiva entre consumidores e pequenos comerciantes. Em contrapartida, o Zelle representa um ecossistema privado, mantido por um consórcio de grandes bancos americanos - Bank of America, JPMorgan Chase, Wells Fargo e outros - e limitado a aproximadamente 2,4 mil instituições que aderiram ao seu protocolo.

Embora o Zelle também proporcione transferências instantâneas, seu uso exige cadastro prévio nas instituições participantes e não é aberto ao público geral, o que o coloca em posição diferente no cenário de competição global





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